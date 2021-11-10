立法會選舉｜陳曼琪獲譚惠珠提名戰選委界　無悔助譚香文入閘

立法會選舉提名期周五（12日）結束，港區人大代表陳曼琪今（10日）在基本法委員會副主任譚惠珠陪同下，報名出戰重設的選委會界別。陳曼琪表示，她去年向全國人大常委會提出《港區國安法》立法建議，自言擁有歷史使命，冀進入立法會完成《基本法》23條本地立法。

陳曼琪早前提名黃大仙區議員譚香文參選九龍中直選，事後坊間重提譚曾在訪問中高喊「光時」口號。被問到若果譚香文被資審會褫奪參選資格，提名人會否須負上一定責任，譚惠珠笑指：「呢個問題問得好古怪」，指參選人能否獲批參選，須交由資審會作獨立決定，其他人不必多作評論。



陳曼琪早前提名黃大仙區議員譚香文參選九龍中直選，坊間重提譚曾在訪問中高喊「光時」口號。 (資料圖片)

譚香文倘DQ須「揹飛」？譚惠珠：問題好古怪

陳曼琪指希望透過參選立法會，捍衛憲法權威、國家安全和發展利益，也希望促進香港與內地的法治營商環境，協助商界和專業界別融入國家發展，並關注婦女及弱勢權益，希望政府增加對婦女和基層團體的支援，包括爭取子宮頸癌、乳癌篩查計劃資助，同時推動婦科醫療券和女性參政人才庫。

以「堅持為國，真誠為民」為參選口號的陳曼琪，表示獲得譚惠珠、工聯會榮譽會長鄭耀棠、全國政協常委蔡冠深等人提名。

被問到有否後悔提名譚香文，陳曼琪稱，她堅信在愛國者治港新選制下須多元化和並不「清一色」，希望在正確的憲制秩序下，給予選民更多元選擇。她強調譚香文已通過區議員宣誓，雖與她政見不同，但很希望能行使提名權；至於任何人能否在正確憲制秩序下獲批參選，須交由資審會決定。

曾倡人大立國安法 有使命本地立23條

過往一度有傳陳曼琪不角逐立法會議席，她回應指，早前花了不少時間與朋友、家人討論參選問題，認為目前已時機成熟，又強調自己擁有國家立法層面經驗、地區基層服務、專業層面等經驗，認為已為參選作足夠準備。陳曼琪又說：「我有強烈願望走進立法會，過往我一直勇於發聲，但發聲並唔足夠，需要有實際行動。」

陳指自己去年向全國人大常委會提出《港區國安法》立法建議，認為她擁有歷史使命，冀進入立法會完成《基本法》23條本地立法。

已報名九龍中直選的，還有民建聯李慧琼及建制派楊永杰。立法會選舉參選人名單，請參閱《香港01》選舉網站。