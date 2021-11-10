立法會選舉︱教評會林日豐挑戰教育界　趙式浩報名選地產界

立法會換屆選舉提名期倒數第三日，功能組別教育界出現「零的突破」，過往長期由教協盤踞的議席，津貼中學議會前主席、退休校長林日豐報名參選。他同時是建制派組織教育評議會成員。



林日豐表示，參選旨在讓教育專業得以彰顯，呼籲政府繼續重視教育專業，與辦學及教育團體衷誠合作，商討化解因學童人數減少所引致的殺校危機。他又稱當局可以檢視教育條例、資助則例及教師專業操守。



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趙式浩選地產界未獲石禮謙提名

另外，地產及建造界也出現首人報名參選，現屆議員石禮謙不競逐連任，富商趙世曾之子、自由黨趙式浩以獨立身份率先報名。他表示已獲得到多個地產商及建造商提名，不過不包括石禮謙。

曾一度表態支持趙式浩的石禮謙，昨日改口支持地產建設商會秘書長龍漢標。趙式浩說與石禮謙一直保持溝通，讚揚石是業內備受尊敬的前輩，除了在他身上學到很多事，也希望可以秉承他的理想。

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會計妹「甩轆」後再報名

至於參選會計界的「會計妹」潘文思怡，昨日報名時因宣誓期間冠夫姓、而身份證則沒有，出現行政問題，因此今日再次報名參選。同界別的參選人有民建聯的黃俊碩。

立法會選舉參選人名單，請參閱《香港01》選舉網站。