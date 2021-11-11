張建宗離任後有新工！　明赴港大任嘉賓講者

前政務司司長張建宗於今年6月被撤換離開政府，前任行政長官及政治委任官員離職後工作諮詢委員會就張建宗離開政府後擬接受的委約給予意見，並於今日（11日）公布。張建宗將到香港大學任嘉賓講者。



▼張建宗今年6月告別官場前見記者 表現感觸▼



曾自稱工作狂 離任日表示「並非退休」

根據諮詢委員會的報告，張建宗將分別在11月12日和11月17日，在香港大學擔任「嘉賓講者」。諮詢委員會認為，在張建宗遵循委員會所建議的若干規限的前提下，離職後擬接受的委約不會構成任何潛在的利益衝突。諮詢委員會亦不預期有關委約會引起負面公眾觀感。

據報告介紹，明日張建宗會在「日新學院」（New College）一個晚宴上向學生致辭；11月17日，張建宗會在社科院一場有關人口、可持續發展的講座之中發言。

報告指：「委員會同意有關委約在『相關期間』內（即張先生離開政府的一年內）不會損害或削弱政府履行職能的表現，亦不會令人有合理理由相信、關注或引致公眾觀感，認為可能會損害或削弱政府履行職能的表現。委員會亦認為有關委約不會引起人合理地擔心張先生會得到延取報酬或利益；亦不會引致在有充分根據下產生其他負面觀感，而令政府尷尬；亦認為有關委約不會令張先生的委約機構在不公平的情況下得到利益而較競爭對手有利。」

委員會提醒，張建宗進行建議的委約時不應「使用或向任何人傳達或透露任何獲免予披露特權保護的資料或機密資料或任何張先生出任政務司司長時所得悉而又並非公眾已可得的資料。此一規限並不減損張先生在《官方機密條例》（第521章）下當負的責任；以及在其演辭/講課中表達任何與他擔任政務司司長相關而可能會令政府尷尬的內容。

張建宗曾在政府工作49年，曾在多個訪問中，形容自己是工作狂，「一打呔就興奮」，連病假都沒有放過。今年6月離開政府當日，他曾表示自己並非退休，希望有機會繼續服務社會、服務香港、貢獻國家。