國殤之柱︱高志活願運回丹麥促港大助拆　港府須保證不控國安法

「國殤之柱」創作人、丹麥雕塑家高志活今日（12日）發公開信，表示會將「國殤之柱」搬回丹麥，要求港大全面協助他搬走「國殤之柱」，並希望港府保證他和其團隊不因為處理國殤之柱被控違反《港區國安法》。



要求港大協助搬走「國殤之柱」

高志活在公開信中說，拆卸「國殤之柱」的工序複雜，他和團隊須親身來港處理，要求港大全力協助，包括技術支援和封路等，以免國殤之柱受到破壞。他稱，得悉《港區國安法》能夠用作起訴批評中國的外國公民，而移除「國殤之柱」所引致的活動和傳媒報道會被視為批評中國，因此要求港府保證他和團隊、以及在港協助處理國殤之柱的人員，不會因移除國殤之柱而被控違反《港區國安法》。

他提到，自己曾兩次被拒入境香港，建議由香港及丹麥政府商討相關協議。香港大學早前要求支聯會在上月13日前移走「國殤之柱」，在限期過後港大沒有進一步行動。