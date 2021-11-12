立法會選舉｜馮驊：投票毋須用安心出行　向逾千票站人員簡介安排

立法會選舉將於下月19日舉行，選管會主席馮驊今（12日）向約1,500名出席的主管級票站工作人員介紹是次選舉的新安排，當中包括特別排隊隊伍、使用電子選民登記冊系統派發選票，以及點票時需要注意的事項。

馮驊指出，是次選舉所有選民／獲授權代表進入投票站投票，毋須使用「安心出行」流動應用程式或其他替代措施，選舉事務處會聯繫所有借出場地的政府部門配合有關安排，至於進入點票站觀看點票過程的人，則必須使用「安心出行」。



觀看點票過程必須用「安心出行」

選舉事務處今日（12日）為立法會換屆選舉投票站主管級工作人員，舉行首場投票管理訓練，透過講解有關選舉新安排和經驗分享，讓他們深入了解投票站管理工作，確保投票日投票站運作暢順，馮驊和政制及內地事務局局長曾國衞亦出席親自向工作人員講解。

處方指，投票日會有超過3.6萬名來自政府不同政策局／部門的公務員在不同崗位擔任選舉工作，為使選舉工作人員於投票日更有效率處理排隊、投票、點票、投訴以及突發情況，選舉事務處今日為投票站主管級人員安排投票管理訓練，處方強調正全力為選舉實務安排作準備。

馮驊在會上向約1,500名出席的主管級工作人員介紹是次選舉的新安排，當中包括特別排隊隊伍、使用電子選民登記冊系統派發選票，以及點票時需要注意的事項，特別提到是次選舉所有選民／獲授權代表進入投票站投票，須使用「安心出行」流動應用程式或其他替代措施。選舉事務處會聯繫所有借出場地的政府部門配合有關安排。

至於點票站，除獲豁免人士（即十二歲以下和六十五歲或以上的人士，以及使用「安心出行」有困難的殘疾人士）外，所有進入點票站的人士必須使用「安心出行」流動應用程式，獲豁免人士在進入點票站時則必須將姓名、聯絡電話、到訪日期和時間等記錄在登記表格。

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曾國衞兩點提醒：須確保發票、投票流程暢順

曾國衞在投票管理訓練致辭時強調，是次立法會換屆選舉是「完善選舉制度」後的第二場重要選舉，對特區以至全體市民的意義極為重大，又指行政長官林鄭月娥較早前亦要求選舉要做到「不容有失」，「因此他勉勵在場各同事，作為票站的總負責人員，必須要全力以赴，做好各項選舉安排」。

曾國衞勉勵同事在選舉期間須特別注意兩點，一是在投票期間須確保發票、投票流程暢順，並開放足夠發票櫃枱及投票間，從而盡量縮短選民的輪候時間，若選民過度集中在高峰時段投票時，工作人員亦要做好現場維持秩序的工作；二是在投票結束後，盡快將投票站轉為點票站，並抓緊每個點票流程，以期盡早確認點票結果。