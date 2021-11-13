《經濟學人》記者被拒批簽證　總編輯：遺憾港府未交代原因

英國雜誌《經濟學人》發表聲明，指香港入境處拒絕續批記者黄淑琳（Sue-lin Wong）的工作簽證，總編輯Zanny Minton Beddoes指，對有關決定感到遺憾，而當局並無交代任何原因；他又讚賞黄淑琳的新聞專業，黃本人目前已經不在香港。



《經濟學人》促請港府繼續容許外國傳媒到香港採訪，強調這對維持香港國際城市地位尤關重要。黄淑琳在社交網站表示會想念香港的一切，對於無法繼續留港報道感到非常可惜，因為自己喜歡探索這個城市的人及事。《香港01》正向入境處查詢，暫未獲回覆。



據黄淑琳在社交網站的自我介紹，自己是《經濟學人》駐中國記者，之前曾任職《金融時報》及路透社，今年8月她曾轉載自己有關「港府打壓民主派工會」的報道，指自己「寫下了黨現在如何打壓組織起來的工人」，帖文提到2019年底，香港示威者寄望民主運動可藉著一眾新成立的工會延續，這種樂觀的看法最終被「無望、無助及恐懼」打敗。

近年多名外國記者被拒批工作簽證，包括2018年《金融時報》編輯、時任香港外國記者會副主席馬凱（Victor Mallet）、2020年《紐約時報》儲百亮（Chris Buckley）、《Hong Kong Free Press》愛爾蘭籍編輯麥固侖 （Aaron Mc Nicholas）等。

今年也相繼有傳媒宣布撤離香港，《端傳媒》將總部遷至新加坡，另外網媒《加山傳播》遣散所有香港成員。