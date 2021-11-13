北部都會區｜曾鈺成稱林鄭任期尾聲才如夢初醒　倡盡快詳細規劃

青研香港今日（13日）舉辦房屋政策論壇，立法會前主席、民建聯創黨主席曾鈺成在論壇上表示，現屆政府在上任初期，已強調房屋問題屬重中之重，但過去沒有積極發展新界，直至特首林鄭月娥任期最後一年，才「如夢初醒」發現可發展新界北。他又促請政府盡快就「北部都會區」提出更詳細的計劃。



李健豪：北部都會區及明日大嶼「遠水難救近火」

新一份《施政報告》提出發展「北部都會區」，曾鈺成說，過去政府沒有真正研究發展新界，「到林太呢一個任期最尾，先忽然間如夢初醒：原來新界北可以發展。」他認為，政府應大面積收回新界土地，相信難度不大，因村民很樂意政府收地，而且政府還可以動用《收回土地條例》這尚方寶劍。他補充指政府應盡快就「北部都會區」提出更詳細的計劃，不應只是空談。

「思法·青見」主席李健豪認為，不論是「北部都會區」或「明日大嶼」計劃，也是「遠水難救近火」，建議從政策上協助青年人購買私營房屋，包括進一步放寬按揭政策、放寬壓力測試等，提升私營房屋單位的流轉度。曾鈺成則說，鼓勵年輕人置業對港府而言是一個陰影，因2003年期間出現大量負資產，「無人估到個樓市忽然間會差」，認為政府在推動年輕人置業方面，包括放寬按揭成數等要非常小心。

曾鈺成倡為縮短公屋輪候時間訂立時間表

政府早前預計公屋「3年上樓」目標需時15至20年追回，但未有交代具體時間表。曾鈺成表示，對政府沒有就縮短公屋輪候時間交出時間表感到失望，認為政府可透過未來土地供應及興建公屋進度計算出時間表，「無理由計唔到」。他稱，他到新加坡考察時，看到當地青年到住屋問題感到非常安定，因為他們知道輪候4年後便可以上樓。

公屋聯會總幹事招國偉指，未來10年公屋單位供應「頭輕尾重」，若後5年供應量達標，有條件在10年達至「3年上樓」目標。