林鄭月娥：選委會經改制增同鄉社團分組　充分反映重視及期望

經改制的立法會選舉提名期結束，首次每個界別均有競爭。特首林鄭月娥今日（14日）出席活動時提到，選不少有志服務香港的人士踴躍參選，形容競爭激烈，鼓勵大家仔細考慮候選人政綱，踴躍投票，為香港選出有能之士。



香港湖北社團總會會長謝俊明，是武漢亞心總醫院董事長，去年曾在當地領軍抗疫。（資料圖片／亞心總醫院宣傳片）

林鄭月娥出席香港湖北社團總會「蓮藕節」時致辭，指《香港國安法》和完善特區選舉制度令「一國兩制」在香港重回正軌，希望香港可以把握國家在《十四五規劃綱要》給予香港的支持，積極融入國家發展大局。

她強調，香港要融入國家發展大局，做到民心相通最重要，認為同鄉社團在這方面擔當十分重要角色。她指，經過完善選舉制度擴大的選舉委員會新增了同鄉社團界別分組，就充分反映了對同鄉社團的重視和期望。

林鄭表示，希望湖北社團總會未來能繼續與特區政府合作，致力凝聚鄉親力量，舉辦更多像「蓮藕節」一樣既能在香港推廣家鄉文化，又能傳遞關愛信息的活動，促進鄂港兩地民間交流、社會和諧共融，並推廣愛國、愛港、愛鄉的精神，加強香港市民對祖國的向心力。