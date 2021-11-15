人道毀滅野豬︳葉劉不明為何不人道　方龍飛陳學鋒倡絕育孤島隔離

近年本港野豬出沒問題嚴重，早前一名輔警在北角驅趕負傷野豬期間受襲，漁護署其後宣布將捕捉在市區出沒的野豬人道毀滅，社會對此意見不一。參選立法會港島西選區的新民黨主席葉劉淑儀認為，人道毀滅已是對野豬造成最少痛苦，「唔明白人道毀滅有咩唔人道」。她建議增設重新發牌規管的捕獵隊，在郊區雙管齊下解決野豬問題。

同樣參選港島西、「獨立民主派」方龍飛表明不接受捕殺野豬，認為應在捕捉後將絕育野豬成群送走，考慮以圍封孤島安置，認為不少受襲事件與人為不當參與有關，故應加強教育。民建聯副主席陳學鋒同樣認為，政府在捕捉野豬後，應考慮絕育放回至荒島，不贊成捕殺，認為今次議題實質上是「人類與野生動物生存的關係」。



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葉劉不明白人道毀滅何以不人道

本身在港島區參選多年的葉劉淑儀認為漁護署做法有不足，應全面研究控制野豬數目，並定下指標限制各區野豬的數目，以發牌規管的方式重設捕獵隊。她相信，經嚴格規管、訓練的捕獵隊不會衍生太多槍械使用的問題，可配合市區捕獲並人道毀滅處理。她強調，野豬並非頻危絕種動物，人道毀滅已是以最少痛苦的方式處理野豬問題，「唔明白人道毀滅有咩唔人道」。

葉劉認為，野豬橫行的主因是有人餵飼牠們，提到需要加強懲罰餵飼野豬人士，指自己見過外傭餵飼野豬，亦有「充滿愛心人士」如此；在港島，她指不少野豬會找建築地盤餘下的飯盒，與推倒垃圾筒尋找食物，認為當局應對工作欠效率。

方龍飛倡孤島設圍欄放生 陳學鋒建議類同：始終有生命嘅

參選港島西的離島區議員方龍飛認為，漁護署應在捕獲野豬後將其絕育，成群送往孤島生活，並考慮以圍欄防止野豬水路逃走，在島上種植「粗生」植物提供食物來源，並可派員監察運作。

方龍飛坦言自己一向愛護小動物，認為即使動物亦應受保護，尊重生命。他提到輔警在北角被襲事件，料當時如非警員出手，野豬只要沒有找到食物，本身亦會離去，「佢唔會賴喺度瞓嘛，報警、驅趕先會造成問題」。他相信，近年野豬出沒大增，與疫情下多了人郊遊，亦有餵飼者，令本來晝伏夜出的野豬習性改變有關，故應加強教育。

陳學鋒同樣認為，應將捕獲野豬絕育並送往荒島，認為這樣生態亦不影響人，做法較合理。他強調，市區出現的餵飼問題嚴重，當區應加強罰則及執法。對於重設捕獵隊的建議，陳認為即使是郊區亦應使用麻醉槍，強調野豬「始終有生命嘅」。他認為，今次事件是「人類與野生動物生存的關係」。

立法會各區參選人名單，請參閱《香港01》選舉網站。

▼近日警員遭野豬襲擊事件▼

