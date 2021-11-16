收緊免檢措施後　摩根大通高層抵港免隔離　林鄭：風險可控

疫情之下香港對外嚴防輸入，為與內地早日達成免檢疫通關，上周起（12日）更全面收緊豁免檢疫安排。不過，美國摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）昨（15日）抵港獲豁免隔離檢疫，是疫情爆發以來首名來港的華爾街巨頭。據報，亦是政府收緊豁免檢疫後，首名獲豁免隔離檢疫來港的資深國際銀行家。



行政長官林鄭月娥今早（16日）回應指，今次安排是基於經濟原因，由政策局提出並經政務司司長批准，強調相關人士的行程受限制，風險可控。她又指，摩根大通畢竟是一間規模很大的銀行，在香港有重要業務。



特首林鄭月娥10月26日在行政會議前的記者會上表示，大部分豁免檢疫進入香港群組將取消。(梁鵬威攝）

林鄭月娥回應時指，行政會議通過法例第599章有關防疫的附屬法例時，分別設有以內地人為對象的599（C）章及為外國到港人士而設的599（E）章，列明有何情況會被豁免隔離。她解釋，政府早前已取消絕大部分的群組豁免，餘下只有很少動用的個人豁免，包括一些防疫需要、政府行為及重大經濟利益等。

林鄭其後表示，個人豁免一般由政策局提出，經政務司司長批准，而戴蒙的豁免基於經濟理由，涉及「一日多嘅工作」，而該名人士的整整行程有限制，風險可控。林鄭也舉例指，她本人如果到外地公幹，回港也會獲得豁免檢疫。

戴蒙：清零政策令企業更難留住人才

早前，港府全面收緊豁免隔離檢疫安排，將絕大部分本來獲豁免的群組取消，包括外交官、商界高層等。根據《南華早報》及多間外媒報道，戴蒙是在收窄檢疫安排後，首名獲豁免隔離來港的資深國際銀行家。有報道引述財經事務及庫務局發言人指，政府認為今次豁免只牽涉30多小時的短暫訪問安排，對有關行程限制社交接觸安排感到滿意，並強調批准訪問行程是考慮到本港經濟發展利益。

戴蒙表示今次32小時的行程，目的是感謝４千名員工在疫情挑戰下辛勤及細緻的工作。此外，國際金融界以至商界近日均提出，要求本港放棄「清零」政策，指有關限制令不少大型跨國公司考慮遷出香港。有報道指，戴蒙會見記者時表示，有關限制「的確更難」讓企業吸引和留住人才。