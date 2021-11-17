第三針︱溝針後兩個月抗體稍回落　葉劉背心示人：參選落區變清減

新民黨主席、行政會議成員葉劉淑儀9月應養和東區醫療中心邀請，接種第三針疫苗作臨床測試。她稱昨日（16日）正是接種後第60天，一如所料體內抗體數下跌了，相信明年3月體內抗體數將跌至一萬以下，但仍屬較高水平。

葉劉淑儀原本接種科興，在第三針選擇了「溝針」打復必泰。



葉劉淑儀上載驗抗體照片，自稱因參選變得清減。(葉劉淑儀facebook圖片)

葉劉：若有意Keep Fit 不妨從政

葉劉淑儀說，其體內抗體數由10月16日的17827.4，進一步下跌至15345.6，相信到明年3月，即接種第三針後半年再檢測時，體內抗體數將跌至一萬以下，但抗體仍然屬於較高水平。她指正如醫學專家所言，體內抗體指數「高開低收」是必然的，因此體內抗體數較高，始終較為佔優。

立法會選舉下月19日舉行，出選港島西直選的葉太問網民自己是否「縮水」了，解釋自從參選後每日馬不停蹄落區拉票，不知不覺清減了：「假如各位有意 Keep Fit，不妨考慮從政吧。」

參選港島西的還有民建聯陳學鋒及非建制派方龍飛。立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。