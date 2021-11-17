立法會選舉︱廉署首次總動員監察　掌心雷如涉威迫利誘屬犯法

立法會選舉將於12月19日舉行，廉政公署表示，今次是完善選舉制度後第一場大規模選舉，因此史上第一次總動員出動監察。記者提出多個情況，包括網上轉載呼籲不投票的文章而沒有評論，或接受訪問時說自己投了白票等，廉政公署社區關係處處長何渭枝多次表示很難一概而論，重申市民要小心可能出現問題的情況，以免誤墮法網。



800人到票站監察 有需要時會執法

何渭枝表示，今次是完善選舉制度後第一場大規模選舉，第一次總動員派出800人到票站監察，有需要時會執法，又設立24小時投訴熱線。廉署人員會巡視投票站和點票站，檢視投票和點票程序。

截至11月12日，廉署收到6宗立法會選舉相關投訴，涉及選舉期間內在公開場合煽動其他人不投票或投無效票。

具體情況是否違法難一概而論

今次是選舉改制後首場全港性選舉，廉署指，如在海外平台發佈任何呼籲不投票或投無效票的文章，《選舉條例》列明有權力在海外執法。而有關選舉的評論式文章，則要看具體情況而定，強調《條例》目的是防止操縱選舉的行為，各種具體情況很難一概而論，要看環境及其他實際情況再作判斷。

《選舉條例》在今年5月修訂，新的條例未有個案分析，呼籲市民要小心謹慎，又指《選舉資料冊》內有處境分析可供參考。

如「掌心雷」涉及威迫利誘或欺詐，就是違法行為。（資料圖片）

帶紙入內「自己提自己」不違法 惟不能展示

過去多次選舉，均有傳媒發現有人派發寫上某候選人的「掌心雷」。何渭枝重申不評論個別情況，指法例沒有禁止選民帶提示紙入票站，但在票站內不能向他人展示。廉署廉潔選舉事務統籌趙汝達稱，要看該紙張是「自己提自己」而帶入去，還是被人威迫利誘或涉及欺詐而投某個人，如屬後者則是違法行為。

有記者問市民如在民意調查中表達意向，以及調查機構對外公佈調查結果，當中涉及投白票時會否違法，何渭枝指不評論假設情況，僅呼籲小心謹慎避免誤入法網。