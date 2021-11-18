非建制敲門爭取支持　民主黨未有定案　擬定文件要求先回應理念

立法會換屆選舉下月舉行，民主黨前立法會議員李華明早前向民主黨提書面申請，以個人名義支持前民主黨成員的新思維主席狄志遠參選社福界。民主黨主席羅健熙昨（17日）表示，接獲3名非建制派參選人，希望該黨或個別黨員表態支持。

民主黨晚上召開中委會討論，據了解，會上未有即時結果，民主黨將草擬一份文件，列出該黨的基本理念，再由期望尋求支持的非建制參選人填寫，以了解他們對民主黨理念的立場，其後再作決定。



狄志遠尋求李華明個人身份支持

對於民主黨是否支持非建制派參選，有該黨中人指，支持和反對的聲音均有，亦有中委稱，擔心處理相關程序的時間太長，或拖至選舉期才完成。據悉，除了狄志遠尋求李華明個人身份支持外，已報名參選港島東的潘焯鴻亦有向民主黨尋求支持，此外一位在新界區參選的非建制派亦有尋求民主黨支持。

民主黨副主席梁翊婷接受查詢時表示，她支持李華明以個人身份支持狄志遠，又指雖然不認識狄志遠，但不希望民主黨提高黨員支持非建制派參選人的門檻，讓人感覺民主黨有杯葛選舉的嫌疑。

前葵青區議員譚家浚和劉子傑任董事的公司，早前協助狄志遠進行選舉工程捱批。（劉子傑facebook）

劉子傑協助狄志遠選舉工程 不紀律處分

另外前葵青區議員譚家浚和劉子傑任董事的公司，早前協助狄志遠進行選舉工程，早前有指民主黨有人考慮對劉子傑未向黨內申報，展開紀律聆訊程序。有中委透露，會上亦有討論相關事宜，但指不少中委認為他現在已非公司董事，毋須對他作出紀律處分。此外，會上亦曾討論對在囚黨友支援一事。