田飛龍倡混合計投票率　劉兆佳：惹造數質疑　蔡子強批非驢非馬

立法會選舉下月舉行，多名建制派近日不約而同預測投票率偏低，全國港澳研究會理事田飛龍今（18日）更指，立法會選舉投票率不應只是以地區直選直接衡量，而應該採用覆蓋所有選舉範疇的「加權新公式」，即連同功能界別、選委會界別計算，「總和投票率」有機會超過四成。

不過，全國港澳研究會副會長劉兆佳指，一般人談論投票率是指地區直選，若加入其餘兩個板塊，「分分鐘被人話造數」，令人懷疑是「篤大」投票率。劉兆佳重申，今次選舉改制目標是維護國家安全、扭轉政治局面，若把重心放在投票率，是捨本逐末、輕重不分。

中大政治與行政學系高級講師蔡子強形容田飛龍的建議「非驢非馬、不倫不類」，指直選投票率反映的是四百幾萬選民投票意欲；而功能組別及選委界投票率，則分別顯示不同組別及1400幾名選委意向，反問「撈埋一齊可以反映到啲咩？」他質疑田飛龍是「自告奮勇」，為可能出現的低投票率預先鋪墊輿論。



田飛龍今日在報章撰文，指新選制是「混合代表制」，與地區直選的「形式代表制」相比，功能界別選舉和選委會界別選舉體現了「功能代表制」，故投票率不應只計算直選部分，而應覆蓋所有選舉範疇、以「加權新公式」計算，否則不能完整反映新選制的社會認同度、也不公平。

劉兆佳：只講投票率是「放錯重心」

劉兆佳接受《香港01》查詢時質疑，若採取「加權新公式」計算，如何加權已容易引起爭議，「選委會佔比幾大呢？直選又佔幾多？1400人（選委會選民）對400萬人（地區直選選民人數約447萬人），本身都易引起爭議。」他認為，選委會、功能界別投票率一定高，但若把兩者與地區直選一併計算，「分分鐘被人話造數」。

他強調，選舉改制後最重要的不是投票率高低，而是維護國家安全，令香港長治久安，若只講投票率是「放錯重心」，扭曲選舉改制重要性，即使投票率低亦不應看成選舉成敗得失，「唔係爭奪一時一刻」。他又指，過往多屆立法會選舉，當局均公布地區直選的投票率，未試過混合計算。

▼選委會選舉點票情況▼



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蔡子強：鋪墊輿論合理化低投票率

蔡子強解釋，直選的選民基礎是一般公眾，相關投票率反映了「幾百萬人係咪覺得有佢哋支持嘅人可以揀，對出嚟投票係咪有興趣，以及對制度嘅認受性。」一旦混合計算個別界別的投票率，根本無助分析。蔡子強稱，留意到諸如田飛龍等不同人士，近來就可能出現的低投票率展開輿論鋪墊，加上政府修例，將呼籲不投票或投無效票列為非法行為，反映當局十分在意新選制下的投票率。

蔡反問，相關修例回歸廿幾年來「點解而家先做？唔擔心就唔會做！」同樣，總投票率「除非一直都咁計，而家先提出，反映佢哋依家好擔心。」他認為，建制陣營對於投票率雖說法不一，但本質都是合理化低投票率，再三強調是「輿論鋪墊」，相信是個別人士「感受到北京好緊張，而自告奮勇用唔同方法做期望管理」，而中央未有統一說法，「總投票率」相信亦是田飛龍自己發明。



《香港01》正向選舉事務處查詢，會否改變立法會選舉投票率的計算及公布方式，正待回覆。