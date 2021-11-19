立法會選舉︱153名參選人獲確認資格　醫衞界劉子進被裁無效

立法會換屆選舉提名期上周結束，共有154人報名參選，競逐90個議席。身兼候選人資格審查委員會主席的政務司司長李家超，今早10時（19日）召開記者會，公布參選人資格審查結果。

李家超宣布，當中153名參選人資格獲得確認，唯一被裁定報名無效的是功能組別醫療衞生界、護協中委劉子進，原因是他受僱於政府部門，基於立法會條例而喪失資格。李家超說完善選舉制度後，入閘的參選人來自不同政治光譜，而不論背景，審核標準均是一致。

選舉下月19日舉行，政府今日亦刊憲，由特首會同行政會議指明，新一屆任期由明年1月1日開始，而首次會議同月11日召開。



【10:15】李家超稱資格審查是建基於參選人過往的行為及言論，以及當時適用的法例，強調不論參選人的背景，所有個案都以同一標準審視，確保愛國者治港原則，避免再發生往日的議會亂象，務求產生一個可以解決問題、建設性、以及尋找一國兩制路徑的議會。

【10:10】《明報》記者問到若投票率下降是否市民不支持新選制，以及缺乏傳統泛民參選是否一種缺陷，顯示議會「清一色」。李家超稱，有一部分人因其政治立場反對新選度，更有人發起杯葛選舉，屬違法行為，強調新選制下的立法會有廣泛代表性、體現均衡參與，防止反中亂港、勾結外國勢力的進入議會，確保未來立法會為香港帶來建設，不會以兩制抗拒一國，成為破壞性的議會。

地區直選報名名單（每區兩席）：

港島東：吳秋北（工聯會）、廖添誠（新民黨）、梁熙（民建聯）、潘焯鴻

港島西：方龍飛（獨立民主派）、陳學鋒（民建聯）、葉劉淑儀（新民黨）

九龍東：鄧家彪（工聯會）、顏汶羽（民建聯）、陳進雄（民主思路）、胡健華、李嘉欣

九龍中：李慧琼（民建聯）、譚香文、楊永杰

九龍西：鄭泳舜（民建聯）、梁文廣（西九新動力）、馮檢基

新界北：劉國勳（民建聯）、沈豪傑（獨立）、張欣宇（香港新方向）、曾麗文

新界東北：陳克勤（民建聯、新社聯）、李梓敬（新民黨、公民力量）、黃穎灝（民主思路）、黃成智

新界東南：李世榮（民建聯）、蔡明禧、林素蔚（專業動力）

新界西北：周浩鼎（民建聯、新社聯）、田北辰（實政圓桌）、黃俊瑯（新思維）

新界西南：陳恒鑌（民建聯）、陳穎欣（工聯會）、劉卓裕（獨立民主派）

功能界別報名名單：

鄉議局（1席）：劉業強（經民聯）、莫錦貴（鄉議局）

漁農界（1席）：何俊賢（民建聯）、楊上進

保險界（1席）：陳健波、陳照男

航運交通界（1席）：易志明（自由黨）、陳宗彝

教育界（1席）：林日豐、朱國強（教聯會）、丁健華（香港幼稚園教育專業交流協會）、文詩詠（獨立）*、林泳施*

法律界（1席）：林新強、陳曉鋒

會計界（1席）：黃俊碩（民建聯）、文思怡、黃宏泰、翁健

醫療衞生界（1席）：陳永光（民建聯）、龐愛蘭、林哲玄、何崇漢、劉子進、陳子中

工程界（1席）：盧偉國（經民聯）、黃偉信

建築、測量、都市規劃及園境界（1席）：謝偉銓、陳澤斌

勞工界（3席）：郭偉强（工聯會）、梁子穎（工聯會）、周小松（勞聯）、李廣宇

社會福利界（1席）：朱麗玲（民建聯）、狄志遠（新思維）、葉湛溪

地產及建造界（1席）：趙式浩、龍漢標

旅遊界（1席）：姚柏良、馬軼超（獨立）

商界（第一）（1席）：林健鋒（經民聯）、姚逸明

商界（第二）（1席）：廖長江、葉永成

商界（第三）（1席）：游偉光、嚴剛

工業界（第一）（1席）：梁日昌（自由黨）、梁君彥（經民聯）

工業界（第二）（1席）：吳永嘉（經民聯）、羅程剛

金融界（1席）：陳振英、陳志輝

金融服務界（1席）：李惟宏、張華峰（經民聯）

體育、演藝、文化及出版界（1席）：蘇惠良、霍啟剛

進出口界（1席）：黃英豪（民建聯）、李志峰

紡織及製衣界（1席）：陳祖恒、鍾國斌（自由黨）

批發及零售界（1席）：邵家輝（自由黨）、林至穎

科技創新界（1席）：邱達根、吳池力

飲食界（1席）：張宇人（自由黨）、徐汶緯

人大政協及全國性團體代表界別（1席）：謝曉虹、陳勇（民建聯、新社聯）

選委會界別報名名單（共40席）：

民建聯：林琳、陳仲尼、郭玲麗、陳凱榮、葛珮帆、張國鈞

自由黨：李鎮強

經民聯：梁美芬、陸瀚民

教聯會：鄧飛

勞聯：林振昇

新民黨：陳家珮、容海恩、黎棟國

工聯會：黃國、陸頌雄、蔡永強、麥美娟

獨立或無申報政治聯繫：盛智文、陳月明、李浩然、黃元山、劉智鵬、譚岳衡、曾瀞漪、黃梓謙、江玉歡、陳紹雄、周文港、吳傑莊、林順潮、梁毓偉、馮煒光、孫偉勇、簡慧敏、陳沛良、林智遠、陳凱欣、刁勝洪、馬逢國、管浩鳴、謝偉俊、洪雯、屠海鳴、林筱魯、何君堯、孫東、陳曼琪、盧維思、蘇長榮、吳宏偉