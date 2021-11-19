譚香文曾貼「光時」標語仍入閘　李家超：已綜合考慮︱立法會選舉

立法會選舉下月19日舉行，候選人資格審查委員會主席、政務司司長李家超今早（19日）公布候選人審查結果，除了參選醫療衞生界的劉子進因在政府部門兼職，被裁定不符參選資格外，所有非建制派均能成功「入閘」，包括譚香文、方龍飛及劉卓裕等人。



被問到譚香文曾在社交平台貼出「光復香港、時代革命」的口號，但仍通過審查，是否資審會標準有變。李家超表示，資審會綜合考慮候選人提供的資料和解釋、當時環境情況及所適用的法律等作出決定，強調每一宗個案有其獨特性，不能與其他個案相比。



有區議員因「光時」被DQ 李家超：每個案皆獨特

有記者問到，參選九龍中直選的譚香文2019年曾在社交平台發布「五大訴求，缺一不可，光復香港，時代革命」的口號，但仍通過審查，是否資審會「睇漏眼」，或有新解釋。李家超指，資審會在有需要時會要求候選人提供資料或作出解釋，收到資料後資審會將綜合考慮候選人提供的資料和解釋，以及資審會所掌握的所有材料，包括當時環境情況、所適用法律、有關法律是否具追遡力及候選人的解釋是否合理、可信等。

放寬因避「清一色」？李家超：一視同仁

記者再追問，過往有區議員因「光復香港、時代革命」的口號被DQ，李家超回應指，每一宗個案有其獨特事實及環境，不能與其他個案相比，強調資審會原則清晰，就是要求擁護《基本法》及效忠特區。

被問到資審會是否為了避免「清一色」，而放寬「入閘」要求，李家超重申，不論任何背景的人士，資審會都一視同仁，以同一標準、同一把尺認真全面地進行審查。

九龍中參選人還有民建聯李慧琼及建制派楊永杰。立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。