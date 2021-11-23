立法會選舉｜林鄭導致青年上街？丁健華指須解房困：源於生活問題

立法會選舉下月19日舉行，由13名教育界選委組成的「教育專業聯盟」舉辦教育界別論壇，由立法會前主席曾鈺成主持。五名參選人均倡議在香港適齡學童人口減少下「零殺校」，退休校長林日豐建議，凍結中小學校數目6年，讓業界尋求應對方案。他又指，在不損害香港人的利益下，可容許非港人的子女入讀香港公立學校。

在台下發問環節時，有教師問及，前年大量青年上街是否特首林鄭月娥的責任，以及會否支持林鄭下台？丁健華回應指，前年大量青年上街源於深層次問題，與他們的生活有關，又認為最重要是香港的房屋、劏房問題能盡快解決。至於會否支持林鄭下台，丁健華指支持政府依法施政，「邊個人做，只要佢係依法施政，其實就唔係落台唔落台（嘅問題）。」



退休校長林日豐建議，在不損害香港人的利益下，可以容許非港人的子女入讀香港公立學校。（資料圖片/梁鵬威攝）

朱國強認同推國教 探討何時如何落實

五名參選人包括退休校長林日豐、教聯會副主席朱國強、香港幼稚園教育專業交流協會主席丁健華、保良局林文燦英文小學校長文詩詠及瑪利灣學校校長林泳施，論壇分為自我介紹、互相辯論及台下提問等環節。

其中朱國強被問及，是否認為青少年的國民身份意識薄弱，學校應如何培養國民身份認同？朱國強稱，香港青年的光譜廣闊，不能夠一概而論是否薄弱。但他強調，在培養學生的國民身份認同方面，有學校起步較快，亦有學校較遲，認為應按照校程、教師能力及學生程度進行，不應要求劃一速度。

至於應否重推國民教育科，朱國強表示，有需要推行國民教育科，但時間能再斟酌，他強調每個國家都有推出愛國課程，可全面探討何時及如何落實。

朱國強表示，有需要推行國民教育科，但時間能斟酌，他強調每個國家都有推出愛國課程，認為可全面探討何時以及如何落實。（資料圖片/廖雁雄攝）

林泳施倡調高班師比 應對生源減少

近年學生人數大幅減少，不少學校面對縮班，林泳施建議可調高班師比處理相關問題。對於有說法指殺校是「汰弱留強」，有助提高教學質素，林泳施稱，「香港嘅教育用一把尺度量我哋嘅老師同學生，究竟係咪教到一個學生拎5**就代表好老師？」她強調教育最深的意義是裝備好學生，讓他們有能力面對不同困難和挑戰。林泳施又指，疫情期間不少老師努力適應電子教學等，希望「話畀社會知道老師是值得留低」。

林泳施其後問及文詩詠，在疫情期間，是否認同可以分流機制、「點對點」跨境交通安排等處理跨境學童問題。文詩詠指，早前都推出相關方案但效果不好，認為相關問題應交由政府處理。她又提及，現時內地出現兩種學童，其中一種學童早上會進行香港學校的面授課程、下午會到內地學校上實體課程；但另一種學童在上午完成香港學校的面授課程，下午就會回家打機，認為這問題比起通關更具迫切性。

近年學生人數大幅減少，不少學校面對殺校或縮班，林泳施建議可調高班師比，處理相關問題。（資料圖片/周皓宜）

設工會會否有利益衝突？丁健華否認：成立為維護老師權益

文詩詠問及丁健華，日前宣布成立一個香港教師工會，將如何平衡老師、辦學團體和他個人的利益？丁健華強調不會出現利益衝突，又指成立工會與其業務無關，重申只是想協助老師和維護他們的權益。至於他在選舉期間成立，會否招致一定的選舉經費，丁健華稱「選舉經費絕對會注意，放心。」

丁健華其後反問文詩詠，若成功當選是否一名稱職議員，將如何履行職責？文詩詠回應，「我參與得就唔會陪跑，我係一個運動員嚟嘅。」