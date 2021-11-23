101名公務員獲嘉許　機電署工程師反修例期間搶修紅隧設施得獎

公務員事務局局長聶德權今（23日）出席公務員事務局局長嘉許禮，今年共有101位公務員獲獎。聶德權致辭時表示，香港社會經歷「修例風波」、「黑暴」和疫情雙重打擊，受到非常嚴峻的考驗。他又指，這段時間絕大部分的公務員都付出莫大努力和貢獻，支持和協助特區政府應對前所未有的挑戰。

這次的得獎者中，其中一名公務員為機電工程署高級工程師陳瑩瑩，她在前年紅磡海底隧道被嚴重破壞時，與團隊日以繼夜、全力以赴搶修隧道收費糸統和機電設施，成功令隧道在100小時內重新開通供車輛行駛。



今年獲獎的101名公務員，分別來自40個決策局及部門的不同職系，包括專業及技術職系、紀律部隊、一般職系和第一標準薪級職系的公務員。 （政府新聞處）

警務處20人獲嘉許佔最多

今年獲獎的101名公務員，分別來自40個決策局及部門的不同職系，包括專業及技術職系、紀律部隊、一般職系和第一標準薪級職系的公務員，當中獲獎人數最多的部門為警務處，共有20人獲嘉許。

多名得獎者中，駐守「智慧監獄」大潭峽懲教所的懲教署懲教主任包比達，曾在多間院所工作，能操多國語言的他，一直幫助非華裔羈留人士適應羈押環境和解決問題；現駐守上環流動指揮車的消防處總隊目（控制）陳佩珊曾多次參與大型火警救援工作，在現場負責通訊及協調，為前線同事的行動提供支援，迅速調派人手及裝備，協力進行拯救工作。

另亦有文職公務員獲獎，去年初因疫情關係，赤鱲角空郵中心接收大量海外入口郵件，當中不少為應急口罩，但部分郵件上的地址或電話不全，郵政郵務主任駱少堅利用公餘時間，嘗試以有限資料聯絡收件者，盡力將郵件送到市民手中。

聶德權表示，公務員在新時代下應繼續砥礪前行，以靈活變通的思維和專業高效的精神服務市民，凡事從市民的角度多想一步，亦多走一步。（政府新聞處）

聶德權：新時代下公務員應繼續砥礪前行

聶德權又提及，隨《港區國安法》實施及完善特區選舉制度後，香港回復穩定，開啟「由亂轉治，由治及興」的新時代，隨政府迎來新局面，市民會有更高期望，故公務員的工作更任重道遠。他強調，公務員在新時代下應繼續砥礪前行，以靈活變通的思維和專業高效的精神服務市民，凡事從市民的角度多想一步，亦多走一步。