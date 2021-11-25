立法會選舉︱北角街站火拼郭偉强　潘焯鴻：話我係狗仲自己扮狗吠

立法會選舉下月舉行，港島東是地方直選焦點選區，中科監察潘焯鴻硬撼工聯會吳秋北、民建聯梁熙、新民黨廖添誠。潘焯鴻今日（25日）於社交網上載片段，顯示其與工聯會立法會議員郭偉强爭執，互相指罵對方為「狗」。

北角是郭偉強從政大本營，他當時在街站為吳秋北助選。而郭新一屆立法會選舉，改循功能組別勞工界出選。



潘指對方先行挑釁 郭：網上統一回應

潘焯鴻在社交網站稱：「今早再到北角嘅街站，一早同工聯會郭偉強相遇，期間郭偉強開咪鬧我『衰狗走過嚟』『唔喺度住』，我繼而走過去同佢理論。過去郭偉強喺立法會嘅表現大家睇到，仲拖行其他議員，最後竟然無事！我希望入到議會，繼續打契弟，呢啲就係契弟之一！」

潘焯鴻上載影片，可見他與郭偉强爭執，由於現場雜音較大，難以聽清內容，但隱約可聽見潘焯鴻對郭偉强一些言論非常不滿，怒斥：「喺條街度叫人『狗』，你冇嘢呀嘛？」郭偉强則反擊「大家都係咁講，你憑咩話人啫？」、「我知道你最賤」。

潘焯鴻：與街坊講早晨遭郭辱「狗吠」

潘焯鴻回覆查詢指，現場為北角港鐵站B3出口附近，今早約7時許，與郭偉强在街站短兵相接，後者「話我唔係喺呢區住、黑暴、又話我係狗」，其中一個女義工滋擾他。「我同街坊講早晨佢就話我喺度狗吠，仲自己扮狗吠，於是我笑佢做個立法會議員搞到要喺街扮狗。結果就衝突起嚟。」他強調是對方先行挑釁，質疑後者有意挑起附近福建街坊的情緒。

《香港01》記者中午成功聯絡郭偉强，他表示稍後會在網上「統一回應，說真相」，暫時沒有補充。

郭議會內拖行陳志全 律政司介入撤控

郭偉强去年5月立法會內會風波衝突中，拉跌時任民主派議員陳志全並拖行，陳及後私人檢控郭普通襲擊罪，其後律政司介入案件並要求不提證供起訴（以簽保守行為換取撤控）。

潘焯鴻參選港島東直選，同區對手包括吳秋北、梁熙、廖添誠；郭偉强參選勞工界，對手包括梁子穎、周小松、李廣宇。立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。