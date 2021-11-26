通關︱林鄭料港康碼詳情下周公布　配額、資格及口岸有待擬定

港府官員昨（25日）前赴深圳，與內地專家就準備通關進行第二次對接會議，特首林鄭月娥今（26日）出席論壇時表示，會議很有建設性，政府已非常努力實現與內地免檢疫通關，進展良好。



林鄭月娥指，內地專家已確認本港現已具備通關的條件，不過要逐步有序進行，下一階段要做兩項準備工作，包括健康碼，相信創新及科技局下周可公布詳情。另外，亦要擬定通關初期每日的配額、港人到內地要符合的條件，以及使用哪個口岸等，港府會盡快完成相關工作，及早公布通關日期。



林鄭月娥致辭時提到，粵港灣澳大灣區不單是重要區域發展項目，亦促進香港與內地城市協作及國際合作，在本港企業可優先享有大灣區機遇。《施政報告》提出的「北部都會區」發展規劃，連接洪水橋與前海的新鐵路，及優化部分口岸實施一地兩檢，均有助促進大灣區人流。

黃柳權：一國兩制不改 內地城市不能媲美

港澳辦副主任黃柳權透過視像致辭，香港實行一國兩制方針不會改變，認為有關政策是中央基本國策，實行25年以來廣受歡迎，沒有變化的必要和理由。他提到，一些人對於《香港國安法》的擔憂是不必要的，不論是制定《香港國安法》還是完善選舉制度，都不是中國獨創，而是國際慣例，針對的是一小撮反中亂港分子。

黃柳權指香港優勢地位不會改變，除了是獨立關稅區和國際金融貿易航運中心，也是全國唯一使用普通法的地區，具有資本流動自由等獨特優勢，和高度法治化、市場化和國際化的營商環境，被公認為全球最自由經濟體之一，相信這些優勢是內地城市不能媲美，任何一個城市都取代不了香港。