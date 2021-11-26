選委界51人辯論　陸頌雄形容民主協商：再無吵鬧︱立法會選舉

立法會選舉12月19日舉行，香港再出發大聯盟今午（26日）舉辦選委會界別候選人論壇，51人競逐40個議席。大會按候選人編號將他們分成4人一組，每組20分鐘討論時事議題。選委會界別議席，回歸初年曾作為過渡安排，2000年換屆選舉後全面取消，今屆重設，並在90個總議席中的40席，由1400幾名選委投選。



由直選轉循選委界爭取連任的工聯會陸頌雄，形容今次選舉是民主協商、無吵吵鬧鬧。曾在回歸初年當選選委界議員的馬逢國，指自己是眾多參選人，唯一有此背景，認為選委界議員有獨特角色，毋須考慮個別界別、地區利益，而是從整體本港和國家利益思考，形容「呢個係非常好嘅制度」。



▼▼一眾候選人就不同議題的意見詳見下文▼▼



工聯會促每名初生嬰兒派五萬

現屆議員陸頌雄稱自己二十年從政訓練，知道地區和打工仔需要，熟悉議會和政府運作，曾與多個界別合作，包括與社福界合作推動居家安老、樂齡科技，並推動支援和保障平台經濟從業員權益，稱工聯會四人團隊將互補所長，又引用毛澤東的名詞「雄關漫道真如鐵，而今邁步從頭越」，指港人應有長征精神。

工聯會理事長黃國則指，他有三十年工會工作經驗，熟悉勞工、了解國情，將繼續推動解決勞工和房屋問題，又指工聯會未來會加強大灣區服務，大灣區服務社亦即將成立。曾任議員的陳凱欣強調，即使失去議員身份，過去一年仍在社區工作、急市民所急，工作貼地為民生，又指她曾做過問責官員，知道政府管治的核心問題。

三人聯同馬逢國就是否支持獎勵生育辯論。陸頌雄指人口老化問題嚴重，須正視問題，認為政府最重要是解決房屋問題，又指工聯會支持政府推出初生嬰兒津貼五萬元等措施。陳凱欣稱：「做到陸頌雄咁講，阿欣就唔止生三個」，又指全力支持政府擔當介入角色鼓勵生育。黃國認為，問題關鍵是人人樂安居，政府須思考如何製造條件，令年輕夫婦願意生育，包括應取消納米樓。馬逢國認同要刺激生育，須有足夠土地供應房屋，並保證青年就業和升遷機會。