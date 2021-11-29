口岸票站︱工聯會避嫌不組織接送　非建制派稱難拉票：公平性成疑

立法會選舉破天荒設三個邊境口岸票站，作為一次性特別措施，政府強調，是保障疫情下內地港人的投票權。參選社福界的新思維狄志遠認為，非建制派難以在內地宣傳，對選舉公平性成疑，他個人雖然不反對安排，但批評操之過急，政府須在公平性及法規方面進一步交代。

在大灣區設有5個服務中心的工聯會，廣州中心主任邵建波回應指，為了避嫌不會組織內地港人到口岸投票。他拒絕猜測口岸投票人數，但指以廣州為例，估計港人數目以千計，早前消息傳出半天內中心已接獲六、七宗查詢，認為「邊境投票可能只此一次，喺呢邊星期日無嘢做，啲人可能抱住見證心態，都會去投下。」

邵建波承認口岸投票可能令人誤踩「非通常居港」的地雷，建議政府在預先登記階段，重新核實久居內地港人的選民資格。



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邵建波：政府駐內地辦有責任提供交通接駁

對於法例要求登記選民必須「通常居港」、並呈報在港唯一或主要居所住址。邵建波承認有選民久沒回港，「我哋都提醒啲人，香港間屋係咪仲有親屬住緊，舉例若果以前住嘅公屋冇除名，只係返嚟養老，仲收到水電煤單（作為登記人），咁就得。如果舊時住開層樓賣埋，咁就一定唔投得。」

政制及內地事務局局長曾國衞今日（29日）在記者會指，選舉事務處有既定機制巡查選民是否常居香港，希望大家不要再混為一談。被問到如何確保在內地的港人仍是合資格選民，曾國衞稱需考慮各項因素，包括不在港的原因、時間長短、與香港有否緊密聯繫等。

工聯會內地中心副總主任兼廣州中心主任邵建波（中）（工聯會網頁）

工聯會是少數在內地設服務中心的政團，今次該黨循直選及功能組別出選的有5人，若由工聯會方面接送選民投票，或有潛在利益衝突。

邵建波指，今次工聯會連會長吳秋北都出選，承認不適宜由他們接送內地港人到口岸投票；既然口岸票站由港府提出，原意是鼓勵身處內地選民投票，疫情下連接口岸陸路交通停駛，政府駐內地辦事處有責任在灣區主要城市提供接駁服務，「無非係想佢哋投，如果靠佢哋自己去，多數放棄唔投，咁就同政府初衷有落差。」

新思維主席狄志遠指所有候選人在香港都可向市民以免費郵遞發放選舉廣告，但在內地，非建制派明顯難以宣傳。（盧翊銘攝）

狄志遠：應安排中立人士到口岸票站監察

非建制派狄志遠亦擔心公平性問題，他指所有候選人在香港都可向市民以免費郵遞發放選舉廣告，但在內地，非建制派明顯難以宣傳，今次臨急安排未有解決一系列衍生問題。他又指，須考慮參考外國安排中立人士到這些票站監察，就公平性而言，長遠或須研究身在海外的居民是否同樣有權投票。

對於要預先上網登記，邵建波則指須做好配套，尤其內地港人不少是中老年，上網或會遇到困難，對於合資格投票與否同樣一知半解，「甚至後生嗰啲，以前登記咗（做選民），佢都唔知依家仲符唔符合資格，所以預先登記時應該查埋，免得佢哋盡公民責任時無端白事犯咗法。」

社福界參選人包括朱麗玲、葉湛溪。吳秋北已報名參選港島東直選，對手包括梁熙、廖添誠及潘焯鴻。立法會參選人名單，請參閱《香港01》選舉網站。