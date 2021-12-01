林鄭月娥傍晚返港　總結武漢行程：充份感受疫後浴火重生！

特首林鄭月娥今日（12月1日）繼續湖北省武漢訪問行程，傍晚會經深圳返港。她今天考察武漢當地的碳排放權交易中心，並到訪大學與師生交流。她透過新聞稿總結武漢行程時表示，充份感受到武漢在疫情後「浴火重生」、朝氣蓬勃、生機處處。



考察碳排放權交易中心 再到武漢大學演講

林鄭今早在湖北省副省長趙海山陪同下，考察湖北碳排放權交易中心。林鄭表示，香港特區定下進取的減碳排放策略和措施，力爭2050年前達致碳中和的同時，可發揮作為國際金融中心的地位和優勢，發展綠色金融產品，並積極探討與湖北的合作，助力國家實現2030年碳達峰和2060年碳中和的戰略目標。

她其後到訪武漢大學，與武漢大學校長竇賢康會面和參觀校園，並與在鄂的香港學生交流。林鄭向武漢大學70多位同學演講，介紹香港最新情況，她指過去兩年特區在中央支持下，制定實施《香港國安法》和完善香港選舉制度，令香港重回「一國兩制」正軌，落實「愛國者治港」，迎來新局面。她又說，香港會致力發揮其優勢，並善用中央的支持，積極提升經濟動力和發展新產業，把握國家「十四五」規劃的機遇，融入國家發展大局。林鄭向學生介紹特區政府推行的多項輸入人才計劃，歡迎內地學生來港進修、工作、旅遊和發展。

林鄭及後亦出席武漢大學所設的午宴，結束訪問武漢的行程。她指，衷心感謝湖北省和武漢市人民政府的悉心安排和熱情款待，高度重視她是次訪問，亦為此做了大量工作。她又指，是次訪問充份感受到武漢在疫情後「浴火重生」、朝氣蓬勃、生機處處，而香港特區在中央支持下亦克服了前所未有的挑戰，迎來了良好局面，期望兩地加強合作，互利共贏，共同為國家發展作出貢獻。