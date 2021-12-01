何君堯遭舊生會DQ後　喜獲皇仁邀講國安：意識很重要︱立法會選舉

立法會選舉本月19日舉行，香港友好協進會今日（1日）舉行候選人見面會，安排17名參選選委會界別的候選人向選委自我介紹。友好協進會會長唐英年表示，今次選舉意義重大，他們安排分三場，每場17人舉行見面會，每人有3分鐘分享政綱，強調無傾向性地聽各人介紹。他指今次選委會界別不少新人參選，最重要是選舉吸引到有能力、有承擔的忠誠愛國者加入立法會，貢獻國家。



團結香港基金高級副總裁黃元山提到，其智庫推動了不少政府的工作，例如北部都會區、明日大嶼等，強調政策研究最重要是過程接觸到不少意見，有助推動政府良政善治。現屆立法會議員何君堯強調，各候選人意見大同小異，但認為相當合理，因為大家都是業界的翹楚，樂見香港有富中國特色、香港特色的選舉。他提到自己被母校皇仁書院舊生會DQ會藉，但近日獲校方邀請分享國家安全，直言很高興，又指國家安全意識很重要，希望將國民身份認同宏揚出去。



全國人大常委譚耀宗表示，最近也有參加其他論壇及見面會，認為聽過大家的議題後，愈來愈感到選擇困難，因為各人的學歷、政策、議政水平都很高。

全國港澳研究會理事黃梓謙表示，自己在內地工作多年，正在清華大學讀博士，今年兩次在聯合國發言捍衛國家利益，強調未來希望做到數項工作：全面通關、精準扶貧告別劏房；多元產業融入灣區；愛國教育從小培育；文體產業結合，說好中國故事；用好啟德體育城。他強調以解決問題為核心，希望有機會團結其他議員，為市民帶來更好生活。

專業背景候選者盼發揮專長

中銀總法律顧問簡慧敏表示，自己具備兩地法律資格，是惟一在中資服務了數十年的法律顧問，亦是兩屆海聯會理事、全國婦聯、深圳市政協委員。她表示要全面貫徹、準確落實「一國兩制」、國家安全；善用「十四五」規劃各個中心；利用創科；並以創新思維解決民生議題。

中電中國區總裁陳紹雄表示，自己既有專業、勇於擔當，亦致力破解香港深層次矛盾，協助政府達致2050碳中和，相信多年經驗及企業管治，有助發展連串基建時，平衡生態環保，未來將虛心學習，邀請友好協進會作為其顧問團。

現任立法會議員數過往政績

經民聯梁美芬表示，自己轉戰選委會，是希望有更多時間及空間關心全國性、全港性議題。她強調未來政府行政主導，「火車會行得好快」，所以立法會一定要為民請命，為國把關。她相信國家希望他們接地氣，做好民生，要高速度、高效率融入國家發展大局，認為現時正是關鍵，可起承先啟後的作用。

民建聯葛珮帆則指目前風雨飄搖，強調立法會議員每個發言，都應以國家及香港福祉為依歸。她聲稱自己推動成立創科局，推動通識科改革等，未來繼續關注保安、婦女等工作。同屬民建聯的張國鈞指，自己在立法會親身參與捍衛一國兩制，過去參與過不少與國家相關的法案。他指今次參選沒有再見到抹黑，相信日後會見到議會文化的改變。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。