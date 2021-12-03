政府多份報章登頭版廣告　呼籲「為港為己投一票」︱立法會選舉

選舉改制後首場立法會選舉，距離投票日餘下兩周多，政府今（3日）在多份報章刊登頭版廣告，以「為港為己，投一票」為口號，大字呼籲市民投票，廣告列出投票日子及票站開放時間，刊登的報紙包括明報、信報、經濟日報、星島日報及東方日報等。



政府今年多次在報紙登頭版廣告作官方宣傳，包括7月1日慶祝中共建黨百周年、以及3月全國人大「完善選舉制度」，分別動用了270萬元及280萬元公帑。



今年7月1日回歸日適逢中共建黨一百周年，港府在全港12份中、英文報章，耗資270萬元公帑，即平均每份報章22.5萬元，刊登「熱烈慶祝中國共產黨成立一百週年、香港特區成立二十四週年」廣告。

3月30日，全國人大常委會通過修訂《基本法》「完善選舉制度」，翌日港府在15份報章，頭版刊登特首林鄭月娥公開信，承諾全力推動相關選舉法律工作，並會做好公眾解說。該次刊登廣告的開支為280萬元。