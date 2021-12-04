林鄭指反修例源於一國兩制未貫徹　誣衊中央之說不攻自破

政府及中聯辦合辦「國家憲法日」座談會，今年以網上形式進行，主題是憲法與「一國兩制」，特首林鄭月娥致辭時表示，落實《港區國安法》及完善香港選舉制度，都是中央完善「一國兩制」重大舉措，反映了初心及堅持，強調誣衊是破壞一國兩制，均屬無稽之談、並會不攻自破。



中聯辦主任駱惠寧則表示，維護特別行政區憲制秩序，就必須尊重和維護中國共產黨的領導地位；不承認《憲法》在香港特別行政區的至高地位、不尊重中國共產黨的領導，就是忘了香港特別行政區是怎樣來的，實際上就是否定「一國兩制」的憲制根基。



駱惠寧。（座談會網上截圖）

林鄭：沒貫徹「一國兩制」致反修例等亂象

林鄭指，反國教、佔中、港獨、反修例事件，根源都是回歸以來沒有真正全面貫徹落實「一國兩制」體系，尤幸中央果斷應對。她說六中全會通過的中共第三份歷史決議，指中央審時度勢採取標本兼治，令香港實現由亂到治，為「一國兩制」行穩致遠打下堅實基礎，強調憲法規定公民要維護國家安全，榮譽及利益，相信完善後的選制產生新一屆立法會，將可以開創良政善治新局面。

她又引述基本法委員會前主任喬曉陽提出的五點，來解釋憲法、基本法及一國兩制的關係精髓，指必須從國家立場看待《基本法》，而《基本法》的憲制地位為憲法賦予，是一部授權法。《基本法》所有規定是有機聯繫的整體，並須堅持以「一國兩制」根本宗旨來實施《基本法》。

駱惠寧：人大運用憲制權力均為了港人利益

駱惠寧則指，香港有一段時間，在各種內外複雜因素影響下，「反中亂港」勢力不斷滋長，2019年發生「修例風波」，更一度出現「港獨」猖獗、「黑暴」橫行的嚴峻局面，嚴重挑戰《憲法》和《基本法》的權威，嚴重衝擊特別行政區憲制秩序，嚴重威脅政權安全和國家安全。他指非常時刻，中央果斷出手，全國人大根據《憲法》有關規定，先後就建立健全港區維護國家安全的法律制度和執行機制，完善香港特別行政區選舉制度作出決定。

駱惠寧續指，全國人大及其常委會每一次對憲制權力的運用，都向世人昭示了一個真理，要維護香港同胞的整體和根本利益，要保持香港的長期繁榮和穩定，就離不開《憲法》和《基本法》的保駕護航。

香港基本法委員會副主任張勇。（座談會網上截圖）

張勇：須不斷健全中央全面管治權法律制度

全國人大常委會法制工作委員會副主任、基本法委員會副主任張勇表示，香港與內地因為歷史原因未能在政治、經濟、社會及司法等各領域銜接，未來會進一步貫徹完善體系，他認為有條件及能力，在三方面進一步實踐「一國兩制」：包括不斷健全中央行使全面管治權的法律制度；全面準確貫徹「一國兩制」；以及完善特區同憲法、與基本法實施相關機制及制度，以維護憲制及法治。

張勇指一國與兩制核心關係，在於一國是兩制的前提及基礎，而兩制則從屬、並統一於一國之內，答案及原則都在憲法之中。