黃元山：政府建屋量不達標無後果　促檢視問責情況、產業政策

立法會選委會界別候選人黃元山認為，政府提出北部都會區、創科發展的願景，方向雖有，惟欠缺具體的產業政策和實質指標；政府《長遠房屋策略》的公私營單位落成量經常無法達標，過去8年「起少咗13.5條彩虹邨」，但完全沒有後果，認為政府須檢視問責的情況。



黃元山向傳媒講解其對北部都會區發展、房屋政策的看法。（林劍攝）

北部都會區規模或比想像中小

黃元山提到，深入研讀政府《北部都會區發展策略》及《香港2030+》後有新觀察，指政府稱北部都會區總面積達3萬公頃，但其實當中有逾百分之二十是海，百分之六是現有的新市鎮，再扣除其他郊野公園、不適合發展的地段等，實際上總體只能增加約600公頃額外土地，這數字在《2030+》中也有提及，「規模可能比大家所想像中的小。」

他表示，政府在《2030+》提到2019年至2048年間，整體土地需求估計約5,800至6,200公頃，這比起以往是進取了，但仍然未夠。他指，所屬智庫團結香港基金過往的研究報告曾提到，約9,000公頃才是較合理的數字。而觀乎政府最新估算，連同北部都會區，未來潛在土地供應約有7,300公頃，黃元山希望未來政府可更進一步覓得更多土地供應。他指這些土地不應是東拼西湊而來，而是融合「城鎮化」、「都市化」的概念，包含整全的規劃。

促政府思考創科具體GDP、稅收目標

更重要的一點，黃元山提到一個整全的都會區，必須有完整的產業配套，既然政府希望發展「南金融，北創科」的格局，新的北部都會區經濟總量、經濟活動量就應該能夠和中環互相輝映，從而帶動政府稅收。他舉例指：「在內地，單單一個羅湖區，每年GDP就有3千億以上。到底為政府每年提高多少稅收才算合理呢？這是北部都會區第一個要問的問題。現時政府沒有這個目標。生物科技佔新加坡GDP的百分之五、上海則是百分之十，如果你要令香港生物科技產業像這些地方那麼發達，是需要每年1千億，甚至2、3千億的額外產值。」

黃元山指，現時政府的重要局限在於從來沒有完整的產業政策，只有一些大方向，例如「一區兩園」、河套區以生物科技為主，但落到實處欠缺更詳細的時間表和路線圖，需要一個更具體的方向重心，舉例指新加坡會傾向吸引世界各地最大的藥廠落戶，做研發為主的工作；上海則著重吸引藥廠辦生產線，「香港從來沒有產業政策，或者這樣說：欠缺政府的牽頭、促進、（產業經濟）由無到有的例子和經驗。」

黃元山特別提到一個現象，白石角科學園有很多初創企業、出色的「獨角獸」企業，但仍可以做得更好、更大，尤其中環有許多願意投資生物科技的資金，可是很多時這些資金落不到有需要的企業身上，「中環和大埔的實際『距離』，遠遠大於路程上的距離。」

他指，投資理所當然要追逐回報，而回報取決於企業的前景、茁壯成長的潛力，政府就有需要設計相應的制度，讓初創企業發揮優勢，例如河套區以「一區兩園」的概念發展，是否可以有一些「聯合政策包」促進共同發展，如容許企業進入港方河套區後就等同進入內地，「產業政策其實就是制度上的突破，但現時就是卡在這些制度上。」

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嘆建屋量落後：5年前是頭輕腳重 今日又是頭輕腳重

此外，黃元山指出北部都會區是長遠建設，以《2030+》的分類而言，也是「中至長期」的潛在供地項目。不過中短期而言，他認為政府建屋進度嚴重滯後，房屋問題水深火熱，公屋輪候時間已達6年，舉例指團結香港基金曾作研究，香港過去8年公營房屋的建屋量，比目標少了約十萬個單位，相當於1.6個太古城、13.5條彩虹邨，「5年前政府會說『頭輕腳重』，現時到了『腳』，還是繼續說『頭輕腳重』。」

他提到，政府預期未來5年公私營單位落成量約有18、9萬個單位，平均每年需3萬多個，但經過計算，要追回以前的落後數字，需要額外12萬個單位，亦即合共超過30萬個，平均每年達6萬個。如能做到，公屋輪候時間可由6年縮短至3.7年，不過大前提是政府真能做到程序上拆牆鬆綁，不再流於口號。

黃元山指，一塊地由生地變熟地、熟地再正式興建住宅的時間，明顯有縮短空間，須加速回收、清理土地等程序，慨嘆政府過往有許多潛在的建屋土地最終都因為一些莫名其妙的行政理由而拖延。他舉出一個實例，現時馬頭角宋皇臺道與土瓜灣道交界位置，有一個約100個單位的過渡性房屋項目，但本身該處是計劃用作興建高密度公營房屋，提供約800至900個單位，不過由於該處有一個漁護署的九龍動物管理中心無法搬走，結果整塊地無法發展，只能短暫地使用，結果建屋又拖幾年；當過渡性房屋限期結束後，屆時可能又要重新討論整幅土地用途。

他形容該案例「令人尷尬」：「這明明已經是熟地、規劃好，所有業權都是政府的，但竟然因為一小部分設施搬不走，整塊地就放在這裡曬太陽，由高密度變成現在這樣。」

反問建屋不達標為何無人問責

最後黃元山提出一個更現實的問題，指長策房屋目標為政府的房屋供應提供了KPI（關鍵績效指標），但觀乎過往多年未能達標，不見有任何問責的情況。「房屋有KPI，最後達不到這個目標也沒有後果呢？北部（都會區）的問題是沒有KPI；房屋有KPI了，但執行不到。」

他提到，在整個拖延的過程中可能難以揪出一個出問題的部門，因為大家都是「跟程序做事」，但往往導致建屋有所延遲：「政府是否做不到呢？其實是做得到的，這些拆牆鬆綁的程序，其實是要逐個逐個地點檢視的，但總需要一個統籌的人。就以剛才土瓜灣的案例做例子，過程中有沒有人做錯事？可能沒有，大家都是跟足程序，但就是因為跟足程序，少了公營房屋供應，是否也要有人負責？」不過黃元山拒絕點名個別官員，只表示目前房委會主席是一名局長，「講到底其實都是政府責任」。

拒答如獲邀請會否任官：繼續本著服務市民初心

被問到日後如獲政府邀請加入當官會否答應，黃元山表示會堅持過往6年在團結香港基金服務時一貫的初心，以關心社會為本，透過多了解多聆聽，繼續服務市民，太過假設性的問題不會回應。他表示會繼續政策研究工作，著眼於宏觀發展策略的倡議、系統性政策問題。

黃元山是立法會選舉選委會界別候選人。各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。