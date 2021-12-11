專訪︱醫療衞生界五人混戰　何祟漢：維持專業不應受任何政治影響

距離立法會選舉不足兩星期，醫療衞生界由五人搶灘競逐一議席，戰況相當激烈。護士協會中委何祟漢接受《香港01》訪問時表示，自己擁有公、私營機構的工作經驗，亦是唯一懂得基層醫療的人。他強調，這次選出的代表不單為選民發聲，而是可改善整個香港醫療系統，故希望不論甚麼政治理念的選民，都能出來投票選出帶領醫衞界發展的人。

立法會早前三讀通過放寬引入海外醫生，何祟漢認為，「醫生一路以來都有問題，就係保護主義」，又認為若由一位西醫選入立法會，「佢哋嘅保護主義會更加抬頭」。何祟漢稱，若他當時作為議員會支持議案，但大前提要平衡持份者的利益，在引入海外醫生時要作篩選，並與醫專和醫學院等協調以確保質素。



有公營和私營機構工作經驗的何祟漢認為，自己才是唯一懂得基層醫療人士，並一直倡議兩方面減少醫療負擔。（梁鵬威攝）

預防疾病、減少不必要住院 緩解病房壓力

選舉改制後，原有的「醫學界」及「衞生服務界」合併為「醫療衞生界」，該界別仍維持個人票，其中4萬多名為衞生服務界選民，另有1萬多為醫學界選民。護協出身的他是否擁有優勢，何祟漢稱不會特別說是優勢，但強調現時選民組成多元化，他在關注護士權益的同時，亦會顧及其他專業界別。

有公營和私營機構工作經驗的何祟漢認為，自己才是唯一懂得基層醫療人士，並一直倡議兩方面減少醫療負擔。他提及，其一是推行預防疾病，減少入院病人的數目，以紓緩急症室的病房壓力；其二是促進病人盡快康復出院，「有啲病人為咗要打晒一個療程嘅抗生素，要住夠五日、七日，但一個床位五千蚊，佢無必要為打一支抗生素住多兩日」。何祟漢建議可讓病人回家，再由護士上門注射抗生素，「佢又方便咗，病人嘅滿意度又高咗，亦都唔使佔用個床位」。

對於另外四名候選人，何祟漢不點名稱，其中一名參選人陳子中多年都在屯門醫院任職經理，沒其他私營機構的經驗，質疑是否有足夠代表性代表業界。他又提到，擔任藥劑師的龐愛蘭缺乏在政府工作的經驗，但認為對方有服務社區的經驗，擔任區議員亦合適。

何祟漢表示，希望不論甚麼政治理念的人，都投票選出帶領醫衞界發展的人，又強調這次選出的代表不只為選民發聲，而是可改善整個香港醫療系統。（梁鵬威攝）

護協過往是否政治化？ 何祟漢：過去定位由大眾睇返

護協過往多次派出被視泛民的李國麟角逐衞生服務界，並四次成功當選，何祟漢這次標榜專業中立線，預計可吸納哪些政治光譜的選民？何祟漢表示，希望不論甚麼政治理念的人，都投票選出帶領醫衞界發展的人，又強調這次選出的代表不只為選民發聲，而是可改善整個香港醫療系統，「你哋每一位屋企人同朋友，甚至香港市民都會受惠，但揀咗一個咩都話會去做，最終原來無呢方面經驗嘅人，佢要由頭去摸索點做，結果我哋付上四年時間，咩都無進步，全港都要付出代價。」

被問到時任護協主席的李國麟去年參加初選是否錯誤，何祟漢僅稱，「我諗我哋護協每一個中央委員，都有自己的理念和決定參選」，至於護協過往是否太過政治化，何祟漢則指，「過去定位由大眾去睇返」，又強調自己一直以病人安全為首要考慮，「維持我哋嘅專業，唔應該受任何政治影響」，才可給予公眾信心。

何祟漢表示，現時選民組成多元化，他在關注護士權益的同時，亦會顧及其他專業界別。（梁鵬威攝）

指醫護工罷工為爭取中港檢疫更透明

去年疫情初期，多名醫護罷工要求政府封關，何祟漢認為，罷工的醫護人士已受到某程度處分，如罷工期間的薪金被扣減等。他又稱「佢哋已經盡量係唔影響病人服務下進行罷工」，亦相信「佢哋當時爭取嘅嘢唔係要人工」，而是希望爭取中港檢疫透明度提高。

何祟漢表示，現時兩地疫情交流迅速有效，亦能確保本地零感染情況，「大家去評論佢哋做法為咗自己定香港」。被問到有關做法是否恰當，他則指「我哋估唔到做定唔做政府係咪咁快反應到，事實真係進行相關活動後，政府好快做封關，同呢件事有冇關我答唔到。」

稱若西醫成功當選 「保護主義」會抬頭

上屆立法會會期完結前，三讀通過《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》，為引入非本地培訓醫生增免試註冊途徑，議案僅得醫學界立法會議員陳沛然投下反對票，被問到若他當時作為議員，會否同樣反對？

何祟漢稱，現時醫生人手不足，近九成病人使用政府醫療服務，但醫生「一路以來都有問題，就係保護主義」，又強調「若果真係一個西醫選到呢個位，佢哋嘅保護主義會更加抬頭」。何祟漢又指，有不少海外醫生都是劍橋、牛津大學畢業，經驗豐富，「係咪都唔畀佢哋執業？」他強調會支持議案，但大前提要平衡持份者的利益、在引入海外醫生時要作篩選、並與醫專和醫學院等協調，以確保質素。

何祟漢認為，香港醫療系統過往一直依賴醫生為中心，建議未來應由中、西醫、護士及專職醫療組成共同團體協作，以減輕醫生負擔。（梁鵬威攝）

何祟漢續指，香港醫療系統過往一直依賴醫生為中心，建議未來應由中、西醫、護士及專職醫療組成共同團體協作，以減輕醫生負擔，「好多工作係外國其實（醫生）可以下放權力，好多外國睇物理治療係唔使轉介，點解香港純粹為咗攞張轉介紙，要去搵西醫用佢五分鐘嘅時間，再去睇物理治療。」

他又不點名提及，另一名任外科專科醫生的候選人林哲玄，在私家醫院做盲腸手術比起普通病房貴一倍，「點解一個手術係大房做要萬五元，係單人房做都係同一個手術室、同一班護士但收三萬元」，認為這樣會影響公私營合作，「佢選到嘅話你覺得佢會唔會統一返減低收費，唔會呀嘛。」何祟漢強調，並非不容許私家醫生賺錢，而是在賺錢同時要取得平衡。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。