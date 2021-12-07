林鄭指民主為民生　引西方抗疫不力為例：西方民主未必適合香港

港澳辦主任夏寶龍昨（6日）表示，香港過去有人「盲目追求西方民主」，特首林鄭月娥今早（7日）回應指，支持夏寶龍的言論，又形容對方再次重申「愛國者治港」的原則，強調新制度只要求參選者愛國，但可容納不同政見人士。

林鄭又指，「民主」從來沒有全世界劃一的標準，任何民主政制的目的都是改善人民生活，如果民主有害人民生活就是本末倒置,，正如有些西方國家應對疫情都出現問題。她強調香港實行「一國兩制」，其他地方的民主制度不一定適合香港。



林鄭月娥。（李澤彤攝）

無就投票率訂指標 民主要緊跟人大決定

被問到有否為這次選舉投票率設下指標，林鄭稱政府並無訂下指標，但呼籲選民不論任何政治立場，即使對政府有不同意見都要出來投票，因為這次投票並不只是選出議員，而是會引起積極作用，令香港走出政治內耗、不再裹足不前。林鄭指，香港在「一國兩制」下發展民主，要緊跟基本法及全國人大的決定。

至於未來立法會的角色，林鄭希望新一屆議員明年1月上任後，會理性與政府互動，為整體香港利益著想，理性看待與中央的關係。林鄭提到這次選舉有質素和具競爭性，沒有一席自動當選，她近日看選舉論壇時，樂見候選人提出自己的政綱理性辯論。

林鄭認為，這場選舉對香港未來至為重要，選民除了選出心目中的立法會議員外，亦是選民表達支持完善選舉制度和支持立法會回復理性，強調是對香港的未來投下信心的一票。