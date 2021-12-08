2021經濟高峰論壇︱梁振英：新選制除政治障礙　須加強與內地合作

全國政協副主席、前特首梁振英今（8日）出席《香港01》經濟高峰論壇，表示《港區國安法》及新選制基本排除了香港和內地全面合作的政治障礙。他指新形勢下，兩地應加強就所長、所需的對接合作，深入研究合作課題；加強溝通和宣傳，解決兩地對彼此發展情況和需要的認知盲點。



梁振英形容，香港及內地的合作猶如將兩種金屬煉成「新合金」，認為可以創造新功能及新價值。他又指經濟發展的策略和執行，必須具體及可操作，而且符合業界需要。



梁振英出席《香港01》經濟高峰論壇，表示《港區國安法》及新選制基本上排除了香港和內地全面合作的政治障礙。（論壇直播截圖）

香港發展所長須兼顧國家所需

梁振英引述國家主席習近平，在內地改革開放40周年時，提出希望港澳「更加積極主動」助力國家全面開放，融入國家發展大局，參與國家治理實踐，促進國際人文交流。他認為說明了「香港需要、可以做、值得做的事很多」，而中央指導明確要求，香港要謀劃自身發展，必須考慮「國家所需，香港所長」。

梁指「十四五」規劃和2035年遠景目標綱要，支持香港提升國際金融、航運、貿易等中心地位，「提升」是當中的關鍵詞，香港須不斷發展新作用及內涵。舉例在金融方面，要不斷發展非傳統門類，包括國際財富管理中心、債券市場、各類保險市場、金融科技樞紐及綠色金融樞紐等。

貿易方面，香港可發揮「超級連繫人」作用，利用香港與内地產業結構互補，「買全球、賣全球，積極發展新型離岸國際貿易。」在航運方面，拓展船舶管理、船舶融資、航運保險、海事法律與仲裁等高增值服務，借助香港在金融、法律和專業服務等傳統優勢，提升國際航運中心地位。

全國政協副主席、前特首梁振英出席《香港01》經濟高峰論壇。（論壇直播截圖）

宜拓處女領域升級優勢產業

梁振英表示，香港要積極把握前海、以及海南自貿港等國家重大戰略，滿足内地產業需求，同時聯通國內、國際兩個大市場。另外，香港也要幫國家補短，舉例芯片研發、金融和提供法律服務。他說這些範疇若過份依賴外國就會構成明顯風險，香港發展既是促進自身經濟，也是以所長服務國家所需。