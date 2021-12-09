葉劉指北都會勝明日大嶼　陳學鋒：小孩才做選擇︱立法會選舉

立法會選舉10天後舉行，參選港島西的新民黨葉劉淑儀、民建聯陳學鋒和獨立民主派方龍飛今早（9日）出席港台選舉論壇，節目上不時提到各人對明日大嶼的取態，方龍飛強調政府應撤回計劃；葉劉也認同遙不可及，政府應優先發展新界北部都會區。陳學鋒回應葉劉問及明日大嶼及北部都會區發展優次時，自言「小朋友先做選擇，大人兩樣都要」。



陳學鋒回應葉劉提問時指「小朋友先做選擇」，自己對明日大嶼及北部都會區發展「兩樣都要」。（陳學鋒fb專頁圖片）

陳學鋒倡動用外匯基金 葉劉反駁：法例不容

葉劉發言時提到，政府應研究搬遷碼頭建屋，又在節目自由辯論環節問陳學鋒為何要「攬住」明日大嶼，提到有指港府根本沒足夠能力（capacity）兼顧明日大嶼及北部都會區的發展，問陳如果要二選一，會選那一項。陳學鋒聽後回應指，「我兩樣都要，小朋友先做選擇，大人呢係兩樣都要。」陳續指，葉劉既然曾參選特首，應對本港有長遠規劃，指北部發展將面向深圳，明日大嶼則向廣東西部。

方龍飛插言，質疑陳學鋒不顧明日大嶼對環保及海洋生態的影響，問他是否只是和應政府，又形容明日大嶼是20多年後才完成的工程，相比起投放龐大儲備，何不先用於有成熟效果的房屋計劃。

葉劉補充指，北部大都會可以接駁前海、深圳西的地方，另指陳學鋒在政綱提出動用外匯基金3.8萬億元的建議不可行，因為《外匯基金條例》列明儲備用於捍衛港元價值，不能動用。

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葉劉質疑工程常延誤：明日大嶼「得個講字」

陳學鋒批評方龍飛短視，稱明日大嶼在2034年即有第一批房屋入伙，舉例指機場三跑及東涌北部都在3年內完成填海，強調明日大嶼的土地供應都是「生地」，政府可立即進行規劃，毋須收地。

葉劉聽後立即插言：「填好都無用啦，你無路吖嘛，有路至得架。」她解釋，政府的工程經常延誤，20年前表示興建的11號幹線至今仍未落成，「仲講起（興建）咁多隧道，得個講字啫。」