梁振英發7帖狙擊：峰會講3分鐘乃如廁時間　羅冠聰：廢老特別煩

正被警方國安處通緝的前香港眾志主席羅冠聰，本港時間昨晚（10日）應邀在「全球民主峰會」發言，指香港由亞洲最自由城市，墮落成「獨裁警察國度」，呼籲國際社會聯手衛抵制中共捍衛民主價值。外交部駐港公署發聲明強烈譴責和堅決反對，指羅是臭名昭著的港獨分子，裹挾國際輿論抹黑中央和港府，只會為「其禍國亂港的黑歷史再添新罪狀」。



全國政協副主席、前特首梁振英自前日起（9日），至今在社交網站發了七篇帖文質問羅冠聰的國籍及「米飯班主」。羅昨晚發帖隔空回應，嘲諷梁振英太太唐青儀曾擁有英國護照，質問是否「曾經是賣國賊？」又澄清自己不持有任何護照，現時獲英國根據《難民國際公約》批出政治庇護，有關旅行證件國籍一欄寫的是「HKG」，即香港的英文簡寫。



梁振英今早在發帖回應，反問在一眾外逃的反對派中，「羅冠聰算老幾？」奚落羅親赴美國只換來網上發言3分鐘，「而且是間場發言，意思就是給大家三分鐘去廁所，這三分鐘先播羅冠聰。」



全國政協副主席梁振英。（資料圖片）

梁振英：網上發言何須親身赴美？

羅冠聰昨晚在峰會發言後不足一小時，梁振英在社交網站評論，指羅「事前大鑼大鼓宣傳」，最終「只是獲安排在線上發言3分鐘」，形容對方攻擊中國的說話，聽過一次，再不想聽第二次。他稱既然是網上參加，為何要親身赴美，嘲弄「是不是要儲mileage換聖誕禮物？機票錢是誰給？」並再發兩帖追問國籍及金主。

羅冠聰隨即隔空回覆，譏諷「廢老特別煩」，形容梁被投閒置散、不甘寂寞，反指很多中共核心家屬都有外國國籍，如果與「賣國賊」劃等號，是否攻擊國家領導層？羅續指，自己因為政治打壓而無法回國，須在第三方國尋找庇護，又指很顯然香港是一個我無法返回的都市，除非環境有極大轉變。

梁：過往回覆很快 羅衛稱公事忙：一天就吵吵鬧鬧

對於梁指他過往都很快回覆，羅指「因公事太忙沒有回應一天就吵吵鬧鬧。他真的沒有正經事可以做嗎？失去了蘋果日報看來對他打擊很大……」

梁振英今早（11日）再回應，指羅在3分鐘發言後，在社交網站再直播長12分鐘的個人分析是「用豬骨搭夠」，並引用羅在直播中的原話，指其峰會發言內容並非只是個人想法，而是經過與多個人權組織商量討論，恥笑他是木頭公仔。