林鄭拒特赦反修例人士　稱不符法治：調查檢控裁決不容干涉

九龍中選區候選人譚香文早前去信特首林鄭月娥，要求特赦反修例運動被檢控或定罪的人士。林鄭月娥前日（9日）回覆指，特赦是偏離法治原則，強調《基本法》規定所有檢控工作由律政司作出，不受任何人士包括行政長官的干涉。



林鄭：特赦的要求偏離了法治原則

林鄭月娥覆函譚香文，指收到她的兩封來郵，重申已多次指出法治作為香港成功的重要基石，對干犯法律的人作出特赦的要求偏離了法治原則，《基本法》規定所有檢控工作由律政司作出，不受任何干涉，無論任何人士包括行政長官，均不會干涉警務處的調查工作、律政司檢控工作及法庭的裁決工作。

譚香文早前去信林鄭月娥，要求她運用權力，特赦因反修例運動被判囚兩年或以下的人士；被判囚兩年以上但不涉及傷人者，亦應獲減刑一半。至於仍在司法程序、未被定罪者，譚香文倡律政司酌情考慮不提證供起訴。她衷心希望特區政府能釋出善意，讓香港重新起步。

參選九龍中地方選區的候選人，還有民建聯李慧琼和建制派楊永杰。