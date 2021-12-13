立法會選舉｜陳勇倡設人大辦事處　強調未贏硬：波係圓嘅

立法會選舉還有不足一周就到投票日，參選「超級愛國者」界別（香港特別行政區全國人大代表、香港特別行政區全國政協委員及有關全國性團體代表界）的民建聯副主席陳勇今日（13日）於記者會中建議，設立屬於人大的地區辦事處，方便市民向人大代表反映意見，揚言可在兩會反映市民意見。

陳勇強調，「超級愛國者」界別並無界別利益，最能兼顧國家利益、香港利益。他又指與市民溝通毫無問題，不時落區都聽到市民反映希望早日通關，而且有「一餸兩食」優勢，指民建聯、新界社團聯會在街頭巷尾都有服務站，可透過這些渠道收集意見。



建議推新居屋助青年置業

陳勇被問及會否反映市民希望六四集會、爭取普選等意見時，表示會全面反映民意，一直將香港各方面意見反映，就算個人未必認同都會反映，但面對不當的意見亦會第一時間駁斥。他強調，大家愛國愛港的意見都會都如實反映，提到明年3月舉行全國兩會，有意見者可找他們。

陳勇表示，雖然選舉制度已經完善，但反華勢力仍蠢蠢欲動，又認為目前所參選的界別有如「超級國家隊界別」，自身過去召集了「守護香港」及「反暴力愛香港」活動，摒除「黑暴」，形容自己「心口有個勇字」。

陳勇介紹政綱期間，承諾一旦當選將盡力推動全面盡快通關，協助青年學業、就業、創業及置業，相信只要做好這些，「無人會躺平」。他亦建議推動新居屋計劃助青年置業，並增加公屋和居屋計劃的供應；醫療方面，推出全民乳癌檢查，骨質疏鬆籂查等。

談到選情，雖然對手全國青聯謝曉虹知名度明顯較低，陳勇亦表示不會放軟手腳，「波係圓嘅，票係方嘅，過去多年選舉經驗證明，選舉的確好多不確定性」，所以會繼續盡力競選。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。