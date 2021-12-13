梁熙「服務29年」文宣惹議　民建聯斥抹黑：將向廉署及選管會投訴

立法會選舉港島東地區直選參選人、民建聯梁熙由於一時口誤稱要為西灣河爭取興建港鐵站，近日成為焦點。有網民昨日（12日）發現，36歲的梁熙在選舉信息寫上「服務港島東29年，選情嚴峻」，有網民質疑梁是否「7歲已經參政」。梁其後回應指服務港島東29年的是民建聯團隊，非指他自己。

民建聯今日（13日）發聲明，稱有候選人在社交媒體公開帖文，斷章取義和誤導公眾，扭曲原句意思，意圖抹黑民建聯，決定向選舉管理委員會和廉政公署作出投訴。



潘焯鴻昨晚發帖嘲笑

民建聯聲明指，該帖文「刻意不提其中『民建聯』三字，明顯斷章取義，誤導公眾，扭曲原句意思，意圖抹黑民建聯。民建聯團隊在港島東深耕細作29年，為港島東居民服務，這是事實。個別候選人圖以抹黑手段影響選情，民建聯決定向選舉管理委員會和廉政公署作出投訴，以維持選舉公平、公正性。」

翻查資料，港島東另一名候選人潘焯鴻於昨晚事件發酵後，在fb帖文質問梁熙是否「7歲開始服務？」又嘲笑對方「繼爭取西灣河興建地鐵站，又有最新力作」。不過該帖文構圖及文字說明中，有包括「民建聯」三字。

港島東候選人包括梁熙、廖添誠、吳秋北及潘焯鴻。立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。