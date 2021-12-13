青研網上問卷：兩成人不知所屬選區參選人名單　未問受訪者投票否

「青研香港」在本月8日至12日以「港人對2021年立法會換屆選舉的意見」為題，透過網上問卷訪問1,165人。結果顯示，90.9%受訪者知道投票日為12月19日，19.5%受訪者不知道或不確定所屬選區內的投票站位置，19.7%受訪者不知道或不確定所屬選區內的候選人名單。問卷未有如其他關於選舉的民調問及受訪者會否在選舉中投票。



58.2%人指籲廢票損選舉制度 近3成人不同意

70.5%受訪者認同今屆立法會選舉候選人覆蓋不同政治光譜，69.4%受訪者表示今屆候選人的素質較過往更好，59.4%受訪者認為新一屆立法會能夠有效監督特區政府改善經濟民生。另外，58.2%受訪者認為呼籲「投廢票」或「抵制」選舉是破壞立法會選舉制度的一種形式，不同意者有28.3%。

民建聯立法會議員、青研香港顧問梁志祥表示，香港過去曾迷信西方式民主，導致香港社會失序、經濟失衡、管治失效，一場「修例風波」，更令香港元氣大傷，稱中央出手訂立《國安法》和「完善選舉制度」，為「一國兩制」行穩致遠保駕護航。他斥，距離選舉尚有兩周，「一眾逃亡及被警方通緝的亂港頭目卻勾結外國勢力抹黑香港選舉，煽惑港人不投票或投白票，意圖製造出新選制認受性不足的假象」。

民建聯屯門區議員、青研香港發言人賴嘉汶指，雖然有超過九成的受訪者都知悉本週日是立法會選舉投票日，但不少受訪者並不清楚選舉安排的重要細節，例如不確定投票開始時間、不清楚票站位置或者不清楚當區候選人，顯示特區政府對立法會選舉的宣傳十分不理想，認為政府必須責令選舉事務處盡快「補鑊」及對事件進行調查，亦應利用網絡及深入社區，主動向選民宣傳正確的選舉資訊。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。