沙半山手記｜通關日期料立會選舉前公布　林鄭「沖喜」壯聲勢

香港與內地實現「小通關」在望，特首林鄭月娥今早（14日）透露，政務司司長李家超已率團與廣東省官員商討通關細節，除了公務及商務需要，亦會讓其他有需要的市民申請配額。

立法會選舉本周日（19日）舉行，消息人士向沙半山透露，當局很大可能在選舉前公布通關確實日期，為社會注入正能量「沖喜」，增加選舉氣氛，預料在冬至前後正式通關。



港康碼反應踴躍 暫44萬人申請

新冠疫情纏擾近兩年，港人對通關可謂望穿秋水，單看香港健康碼上周開放申請，截至今早9時已有44萬人申請帳戶，已知市民通關訴求之強烈。

沙半山聽聞，政府早前評估可在聖誕節前後通關，但必在立法會選舉之後，一來因為今次選舉首設口岸票站，供內地港人投完票即返回內地而免檢疫，倘「小通關」在此實施，一時間有港人「南下」投票，又有逾千獲取小通關名額的港人「北上」，可能有潛在感染風險。二來當局一直力谷投票率，不欲有人因通關北上而不投票。

▼疫下市民隔着深圳河與彼岸親友相見▼



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李家超今日率領保安局局長鄧炳強、食物及衞生局局長陳肇始、創新及科技局局長薛永恒等官員前赴深圳，由於今次通關涉及重開陸路口岸，因此要與廣東省、內地海關、市政府及相關部門商討細節，林鄭形容會議有利於保安局評估陸路口岸的承載力，以決定如何重啟口岸。政界人士評估，通關商討已去到磋商細節階段，包括通關配額、分配、口岸開放等問題，相信經過今次對接會議，通關指日可待。

有消息人士向沙半山透露，港府很大機會在選舉前夕公布通關「喜訊」，為社會注入正能量，亦可視作間接為選舉造勢，鼓勵更多市民特別是建制派支持者出來投票。至於具體日期，有傳可能在冬至（12月21日）前後可落實，初期設限量配額，且看港府能否為市民提早送出聖誕禮物。