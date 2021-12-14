立法會選舉｜邊境票站直播點票　馮驊：戴黃口罩不擾秩序無問題

立法會選舉投票將於周日（19日）舉行，今次破天荒安排設立邊境票站，讓居於內地港人免隔離檢疫投票，但無安排公眾及傳媒觀看點票，惹來難以監察公平性的質疑。



選舉管理委員會主席馮驊今日（14日）表示，將在邊境票站安排現場直播點票，亦會有廉政公署派員監察，惟詳情至今未定。



社會事件期間不少人透過衣着、口罩顏色表達政見。馮驊表示，若選民只是戴顏色口罩，沒有其他擾亂秩序，可「快快趣投完票」。



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馮驊今日到北角社區會堂的模擬票站示範投票後見傳媒。他提到，已登記的內地港人選民應已透過短訊或電郵，收妥列明票站安排的登記通知書，可在選舉日到獲安排的香園圍、羅湖或落馬洲票站，於指定時間內投票。

他表示，由於內地邊境票站在禁區內，將安排現場直播點票過程，惟詳情仍正在安排中。

曾籲職員不要戴黃口罩 馮驊：選民不受影響

被問到如果有選民戴黃色口罩或寫有香港加油字眼有否問題時，馮驊強調投票的選舉制度本身政治中立，有關規定用意是保障大部份市民暢順，不被干擾下投票，是非常高尚的做法。

馮驊舉例指，選民戴的衞生口罩「甚麼顏色都好，如果沒有影響秩序......（可）快快趣投完票」。他亦提及，有叫職員盡量不要戴黃色口罩，但此呼籲沒有針對選民，除非有附加擾亂秩序的情況。

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票站主任覺得某字眼引起不必要爭拗 可安排遮住

其他字眼方面，馮驊強調，一些字眼經社會使用有了第二層意義，如票站主任認為會引致不必要爭拗等情況，可安排外套遮住。他強調票站主任很大權，可發出命令，如果違反者，屬違反《選舉法例》。

至於如何防範不在香港境內的選舉舞弊，馮驊重申有關法例包括香港境外，如果一些行為延伸至境外，將有賴司法協助。

選委可自行用光學儀器 檢查選票是否「齊章」

另外，由於選委界別需以全票制投票，每名選委須剛好在選票選取40名候選人，選委會已安排多部光學儀器，讓選委自行檢查是否已選40名候選人，過程沒有紀錄、亦不知道投票者與被選者誰屬，最終才另有光學儀器點票。

疫情之下，選民如果發燒，將被安排穿上保護衣物、手套等，到特別投票間投票，投票間在使用後將消毒。而竹篙灣檢疫中心的特設票站選票將會先消毒，再帶到其他點票站一同點票。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。