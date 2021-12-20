立法會選舉︱選委界結果出爐：盛智文屠海鳴落敗　梁美芬成票后

立法會選舉投票結束，其中在佔最多席位（40席）的選委會界別，由於所涉票數最少，故最快有點票結果。這界別被認為建制派內部的「互相廝殺」，51人爭40個席位，到底哪11名候選人無緣晉身議會？

點票結果顯示，經民聯議員梁美芬以1348票成為「票后」，「蘭桂坊之父」盛智文則大熱倒灶，僅得955票排43位，連同前新聞統籌專員馮煒光、全國政協委員屠海鳴等11人出局，得票最低者是註冊電工刁勝洪，僅得342票。



多名學者、企業高管、具內地背景人士成功晉身議會，包括華潤集團大灣區首席戰略官李浩然、嶺大副校長劉智鵬、中電中國區總裁陳紹雄等。9名現任議員轉戰選委界，全部成功連任，包括民建聯葛珮帆及張國鈞、經民聯梁美芬、新民黨容海恩、工聯會陸頌雄及麥美娟、獨立的馬逢國、謝偉俊及何君堯，陳凱欣亦成功重返議會。



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選委界選舉採全票制，得票排名首40位的候選人得勝。由41位開始，落選者依次為吳宏偉、黃梓謙、盛智文、陳凱榮、曾瀞漪、孫偉勇、屠海鳴、蔡永強、馮煒光、盧維思、刁勝洪。

以下為最終票數，後方有*號者，為排名41或以後的出局者：

1 陸頌雄 1178（當選）

2 馬逢國 1234（當選）

3 黃國 1192（當選）

4 陳凱欣 1292（當選）

5 鄧飛 1339（當選）

6 盧維思 454*7 謝偉俊 1283（當選）

8 刁勝洪 342*9 曾瀞漪 919*10 林智遠 970（當選）

11 管浩鳴 1102（當選）

12 林筱魯 1026（當選）

13 周文港 1060（當選）

14 江玉歡 1032（當選）

15 馮煒光 708*16 陳月明 1187（當選）

17 李浩然 1308（當選）

18 陳家珮 1284（當選）

19 黃梓謙 956*20 陳曼琪 1331（當選）

21 蘇長荣 1013（當選）

22 孫東 1124（當選）

23 屠海鳴 834*24 譚岳衡 1245（當選）

25 吳傑莊 1239（當選）

26 陳紹雄 1239（當選）

27 洪雯 1142（當選）

28 林順潮 1157（當選）

29 陳仲尼 1297（當選）

30 容海恩 1323（當選）

31 陳沛良 1205（當選）

32 劉智鵬 1214（當選）

33 簡慧敏 1291（當選）

34 林琳 1181（當選）

35 陸瀚民 1059（當選）

36 葛珮帆 1322（當選）

37 郭玲麗 1122（當選）

38 黎棟國 1237（當選）

39 梁美芬 1348（當選）

40 何君堯 1263（當選）

41 陳凱榮 941*42 麥美娟 1326（當選）

43 孫偉勇 891*44 黃元山 1305（當選）

45 李鎮強 1060（當選）

46 張國鈞 1342（當選）

47 梁毓偉 1160（當選）

48 盛智文 955*49 林振昇 1002（當選）

50 吳宏偉 958*51 蔡永強 818*