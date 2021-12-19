持續更新︱立法會投票逾4小時　馮驊：5票站遇阻滯須補鐘

改制後首場立法會選舉今日（19日）舉行，投票時間較以往縮短一小時，票站早上8時半開放，晚上10時半截止投票，其後進入點票程序，預料凌晨開始陸續有結果公布，翌日（20日）下午前全部議席結果將會出爐。截至早上11時半，即開始投票後三小時，共有418,061人投票，投票率為9.35%。



選舉管理委員會主席馮驊表示，今早有4個票站延遲了開放，但延誤不多於10分鐘，包括長沙灣體育館、嗇色園可德幼稚園、青山天主教小學和香港教育大學賽馬會小學。連同因網絡連線不穩定須暫停投票22分鐘的，西環保良局天德長者援手網絡中心，總共5個票站須按照延遲時間補鐘，推後票站關閉時間。



選舉改制後議會組成、選區劃分都有變動，選民宜先了解清楚再前往指定票站投票。特別一提，選委界選民須在會展、而一般選民則在所屬直選票站，一併投下其合資格擁有的所有選票，例如所屬的功能組別等。《香港01》全程直擊及即時更新投票、點票過程及結果。



新議會由三個板塊組成，重設的選委會界別議席最多、佔40席，由1,448名原先主要負責選特首的選委投選，這40席最快有結果，預計選舉結束後約三小時有結果。地方選區產生20席，預料凌晨完成點票；佔30席的功能組別，則要到翌日下午前完成點票。



▼▼立法會選舉資訊▼▼



—全港登記選民447萬人

—逾630個一般票站、最多24個專用票站

—首次採用電子派票，毋須按身份證英文字母排隊

—票站設兩條隊伍，分別供一般選民使用，以及特設關愛隊

—選委界選民集中到會展投票站，每一票須投選40人

—特設3個口岸票站，供2.2萬內地香港選民使用

—新制下呼籲不投票或投廢票均屬違法行為

—投票日港鐵、專營巴士及電車免費乘搭

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【12:54】選舉管理委員會主席馮驊表示，今早有4個票站延遲了開放，但延誤不多於10分鐘，包括長沙灣體育館、嗇色園可德幼稚園、青山天主教小學和香港教育大學賽馬會小學。連同西環保良局天德長者援手網絡中心，因網絡連線不穩定須暫停投票22分鐘，總共5個票站須按照延遲時間補鐘，推後票站關閉時間。

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【12:23】截至早上11時半，即開始投票後三小時，共有418,061人投票，投票率為9.35%。相比起2016年立法會選舉，當時票站由7時半開放，三小時內投票率為7.12%；到11時半，投票率為11.05%。至於前年區議會選舉，三小時內投票率為17.43%；到11時半，投票率為24.37%。

【12:18】選舉管理委員會宣布，由於二○二一年立法會換屆選舉的保良局天德長者援手網絡中心投票站（編號：A0901），今日早上十一時零五分因網絡連線不穩定須暫停投票22分鐘，選管會考慮相關情況後，決定將該投票站的開放時間順延22分鐘至晚上十時五十二分，讓受影響的選民投票。

【12:00】截至早上10時半，即開始投票後兩小時，共有284,294人投票，投票率為6.36%。相比起2016年立法會選舉，當時票站由7時半開放，兩小時內投票率為3.73%；到10時半，投票率為7.12%。至於前年區議會選舉，兩小時內投票率為10.41%；到10時半，投票率為17.43%。

白韞六：廉署截至星期四接獲29宗投訴

【11:15】廉政專員白韞六表示今早投票過程順利、平穩，截至星期四接獲29宗投訴，強調會確求選舉公平公正，防止任何人操控破壞選舉。被問到對候選人的準則為何？白韞六稱心目中已有評核和選擇，不會公開說明。至於會否就通緝張崑陽等人有進一步行動，他稱不會就個別案件評論，只稱定會嚴肅執法。

陳馮富珍：經過混亂後現在再出發

【11:10】陳馮富珍表示，非常高興作為公民盡了責任和權利，呼籲市民踴躍投票。她表示新制度選出「愛國者治港」是理所當然。她指經過一段時間社會混亂狀態，現在可以再出發，香港有條件在獅子山下再創新高。

她希望新一屆議員能理性討論，協同發展。通過協商為老百姓解決諸如房屋、貧富懸殊，香港社會經濟，年輕人就業創業問題，以及融入國家發展大局。她認為今次選舉有「三利」，有利香港長遠發展，有利香港民主制度穩步前行，以及有利香港全面落實「一國兩制」。

聶德權籲投票證明制度順利運作

【11:00】公務員事務局局長聶德權表示，這次是完善選舉制度後的首場立法會選舉，最重要是選出有心有力、符合愛國者原則的議員進入政治體制。他又指，希望香港回復穩定，讓議會有效理性運作，大家在穩定環境下發展經濟、改善民生。他強調選民投票除了盡公民責任、行使公民權利外，更深意義是在完善選舉制度後，與「一國兩制」相適應的制度能順利運作。

【11:00】全國僑聯副主席盧文端表示，預計這屆立法會投票率約30%，與回歸首兩屆的立法會選舉投票率相若。他指，投票率高低與新選舉制度沒直接關係，強調投票高未必好事，如上屆立法會選舉的投票率高，但選出一個長期「拉布」和癱瘓特區政府的立法會。

盧文端認為，投票率低因反中亂港人士未能「入閘」，減少社會兩極對抗的氣氛，強調最重要是選出為特區政府出謀獻策、解決社會深層次矛盾及民生問題的議員。

全國人大常委譚耀宗投票後表示，這次是選舉制度改變後的首場立法會選舉，具有特別意義，希望選舉能產生一批愛國愛港、有能力、有擔當的議員，為香港未來的社會發展經濟及改善民生作出貢獻。

譚惠珠。（鄭子峰攝）

有選委界候選人把握最後時間，在會展出入口與到場投票選民打招呼。（鄭子峰攝）

譚惠珠：市民出來投票 投票率就會提高

【10:40】基本法委員會副主任譚惠珠到會展投票，表示選舉投票流程流暢，每一個議席競爭都沒有任何「祝福」。對於投票率爭議，她認為毋須糾纏擔心，她指2016年立法會選舉有35席來自地區直選、以及5席來自「超級區議會」，選舉氣氛較為熱熾，因為當時比例代表制下容許多人在名單參選，而且疫情前擺街站也沒有限聚令等限制，所以在選舉資源和環境因素都不能直接比較。

譚惠珠強調大家只要出來投票，投票率就會提高。

一小時內14.2萬選民投票 投票率3.18%

【10:35】截至早上9時半，即開始投票後一小時，共有142,304人完成投票，投票率為3.18%。相比起2016年立法會選舉，當時票站由7時半開放，一小時內投票率為1.31%；到9時半，投票率為3.73%。至於前年區議會選舉，一小時內投票率為3.82%；到9時半，投票率為10.41%。

【10:10】律政司司長鄭若驊表示，這次選舉候選人非常多元化，有不同年齡、背景等，反映出政治包容性和廣泛代表性。她呼籲市民在晚上十點半前去投票，選出為香港做事的愛國愛港人士。

梁振英籲投票向舊選制「說不」

【09:30】全國政協副主席梁振英到灣仔會展投票，他指今次是完善選舉制度後首次立法會選舉，認為除了選賢與能，亦是向過往令本港停滯不前、磋跎歲月的立法會選舉制度，以及部分議員「說不」。他呼籲選民盡早投票，指一百多名候選人，無論學歷背景及論政水平，都符合《基本法》下的全面代表性，相信當選者組成的立法會，能夠掌握好國家發展勢頭和機遇，令各行業市民有更好生活。

他又強調香港是一個地區不是國家，選舉制度在《基本法》下有明確規定，過去部分人有意無意中否定有關規範，令立法會權力無限擴大。

創科局派逾600人支援電子派票等措施

【09:30】創新及科技局局長薛永恒出席電台節目時，呼籲愛國愛港市民今日積極投票，期望完善選舉制度後，立法會回歸和平、理性及務實。 他稱創科局在籌備選舉期間派出600多人，包括資訊科技專業人才和高層人員等協助，並設立電子派票系統。他解釋以往靠紙本劃線派票，難免有機會出現人為錯誤，相信改用電子派票後，令投票更有效率、準確及減少出錯，直言政府會全力以赴提供協助。

多名局長先後在所屬選區票站投票

【09:15】多名局長先後到各自所屬選區投票，陳肇始今早到上碧瑤灣遊樂場票站投票後表示，票站有實施防疫措施，人流也不多，呼籲選民踴躍投票，選賢任能。教育局局長楊潤雄則在何文田官立中學投票，呼籲選民為香港盡公民責任，選出議員代自己發聲。環境局局長黃錦星則在杏花邨，投下地區直選及功能界別的選票，他本身也是一名註冊建築師。

運輸及房屋局局長陳帆今早到大埔運頭塘邨投票，指現場頗多人排隊投票，「我都排不到第一」，形容秩序及投票過程非常順暢，呼籲市民用神聖一票選出議會代表。

網上查閱票站輪候時間系統未能運作

【08:50】選舉事務處表示，懷疑由於流量太大，原定設於選舉網站讓選民查閱每個一般投票站的預計輪候時間的系統未能正常運作。發言人表示，各一般票站的工作人員會於投票站豎立告示牌，提醒選民預計輪候時間（輪候時間為少於30分鐘、大約30分鐘至60分鐘或大約60分鐘至90分鐘）。

蕭澤頤：或就煽投白票再採取拘捕

【08:45】警務處處長蕭澤頤表示，留意到有人在網上作出煽動他人作出暴力、違法行為，亦有叫人破壞選舉投白票等，他呼籲大家不要以身試法。蕭澤頤強調，不排除有進一步拘捕行動，將會繼續在線上線下搜集情報。

社民連到高主教書院外抗議林鄭打壓公民社會，呼籲港人運用自由意志，投下良心一票。（李澤彤攝）

鄧炳強指電子派票暢順

【08:40】保安局局長鄧炳強今早到位於土瓜灣天光道的票站投票，他會見傳媒時表示，只須花數分鐘已完成投票，強調電子派票系統非常暢順。他又指，這次是完善選舉制度後的第一場選舉，希望合資格的選民盡快投票，選出愛國愛港、為香港服務的議員。

陳肇始今早到上碧瑤灣遊樂場票站投票後，表示票站有實施防疫措施，人流也不多，呼籲選民踴躍投票，選賢任能。