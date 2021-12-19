持續更新︱立法會選舉開始投票　網上查閱票站輪候時間系統甩轆

改制後首場立法會選舉今日（19日）舉行，投票時間較以往縮短一小時，票站早上8時半開放，晚上10時半截止投票，其後進入點票程序，預料凌晨開始陸續有結果公布，翌日（20日）下午前全部議席結果將會出爐。



選舉改制後議會組成、選區劃分都有變動，選民宜先了解清楚再前往指定票站投票。特別一提，選委界選民須在會展、而一般選民則在所屬直選票站，一併投下其合資格擁有的所有選票，例如所屬的功能組別等。《香港01》全程直擊及即時更新投票、點票過程及結果。



新議會由三個板塊組成，重設的選委會界別議席最多、佔40席，由1,448名原先主要負責選特首的選委投選，這40席最快有結果，預計選舉結束後約三小時有結果。地方選區產生20席，預料凌晨完成點票；佔30席的功能組別，則要到翌日下午前完成點票。



▼▼立法會選舉資訊▼▼



—全港登記選民447萬人

—逾630個一般票站、最多24個專用票站

—首次採用電子派票，毋須按身份證英文字母排隊

—票站設兩條隊伍，分別供一般選民使用，以及特設關愛隊

—選委界選民集中到會展投票站，每一票須投選40人

—特設3個口岸票站，供2.2萬內地香港選民使用

—新制下呼籲不投票或投廢票均屬違法行為

—投票日港鐵、專營巴士及電車免費乘搭

網上查閱票站輪候時間系統未能運作

【08:50】選舉事務處表示，懷疑由於流量太大，原定設於選舉網站讓選民查閱每個一般投票站的預計輪候時間的系統未能正常運作。發言人表示，各一般票站的工作人員會於投票站豎立告示牌，提醒選民預計輪候時間（輪候時間為少於30分鐘、大約30分鐘至60分鐘或大約60分鐘至90分鐘）。

蕭澤頤：或就煽投白票再採取拘捕

【08:45】警務處處長蕭澤頤表示，留意到有人在網上作出煽動他人作出暴力、違法行為，亦有叫人破壞選舉投白票等，他呼籲大家不要以身試法。蕭澤頤強調，不排除有進一步拘捕行動，將會繼續在線上線下搜集情報。

鄧炳強指電子派票暢順

【08:40】保安局局長鄧炳強今早到位於土瓜灣天光道的票站投票，他會見傳媒時表示，只須花數分鐘已完成投票，強調電子派票系統非常暢順。他又指，這次是完善選舉制度後的第一場選舉，希望合資格的選民盡快投票，選出愛國愛港、為香港服務的議員。