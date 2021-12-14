民研：70%受訪者自認廣義「香港人」　遠較廣義「中國人」高

香港民意研究所今日（14日）發表香港市民身分認同調查，自認為廣義「香港人」的受訪者比例達到70%，遠較自認為廣義「中國人」的28%為高。而自認為「香港人」和「中國人」之混合身分的比率則有42%。



香港民意研究所調查顯示，認同自己是香港人的分數為7.94分，繼續是最高分，亞洲人以7.79分排第二。（路透社）

認同香港人評分7.94分 然而重要性正下降

香港民研在11月29日至12月3日進行隨機電話訪問共收集1,001個成功樣本。在獨立評分中，認同自己是香港人的分數為7.94分，繼續是最高分，亞洲人以7.79分排第二，之後依次為世界公民6.86分、中華民族一份子6.38分、中國人6.13分，以及中華人民共和國國民5.71分。

然而，雖然香港人身分重要性仍是最高，為7.64分，但就較半年前調查下跌，，而香港人身分的認同指數亦下跌至75.9，雖然仍是各項身份之中最高，但兩個數字均跌至2017年6月以來新低。

自稱香港人跌至39% 自稱中國人有18%

如將香港人和中國人對立調查，自稱「香港人」的比例由6月的44%下跌至39%，自稱「中國人」的比例則由13%上升至18%。自稱「香港的中國人」由13%下跌至11%，而自稱「中國的香港人」則由28%，上升至31%。

以廣義來說，自稱為廣義「香港人」的受訪者佔70%，較6月時下跌兩個百分點；自稱為廣義「中國人」的受訪者佔28%，較6月時上升兩個百分點。而自稱「香港人」和「中國人」之混合身分的比例則有42%，與6月調查持平。