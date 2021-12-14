選舉安排再甩轆　功能組別英文譯本入錯信封　政制局：少於二百封

政府今（14日）發稿指，有個別功能界別的選民接獲政府的選舉郵件，惟發現郵件內的信件英文譯本並非屬於該功能界別，經初步調查顯示，有政府聘用承辦商在安排寄運有關選舉郵件時，不慎將部分（估計少於二百封）不屬於該功能界別的信件英文譯本放進選舉郵件內，中文信件則未有出現錯誤。

政制及內地事務局表示，當局正安排盡快將正確的信件英文譯本重新寄送給受影響的選民，就事件引起有關功能界別選民的不便，當局表示歉意。



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本月初，選舉事務處發言人表示，有報章報道指該處錯誤地將其他地方選區的候選人簡介寄予新界西北地方選區的選民一事，該處確認曾收到一名來自該區的選民的有關通知，得悉上述事件後，選舉事務處隨即展開調查，一方面與有關合約承辦商確認其有否按既定程序包裝及寄送候選人簡介，同時亦嘗試聯絡與涉事選民同區的其他選民，了解有否出現同樣情況。

處方表示，經初步調查，發現有關合約承辦商在包裝資料過程中出現人為錯誤，以致將另一選區的候選人簡介錯誤地寄給數十名選民，並安排盡快將正確的候選人簡介重新寄送給受影響的選民。

本月10日，選舉事務處發言人表示，該處在核對投票站編配紀錄時發現有新界東南地方選區沙田區東部的部分選民，被錯誤編配到同一選區的另一投票站，事件涉及約14,200名選民，事件涉及新界東南選區沙田區東部兩個鄰近的投票站。初步調查顯示，有職員在為選民編配投票站時，不慎將香港中文大學校友會聯會陳震夏中學投票站（編號：R2701）的選民及保良局雨川小學（編號：R2702）投票站的選民互相對調，導致約14 200名選民被編配到錯誤的投票站。處方指，由於投票通知卡已寄出予所有選民，處方正安排盡快將修訂的投票通知卡及投票站位置圖，重新寄送給受影響的選民。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。