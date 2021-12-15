立法會選舉︱鄧炳強再警告煽投白票　倘聯同外國勢力或違國安法

本周日（19日）是立法會選舉日，保安局局長鄧炳強接受傳媒訪問，指評估今次選舉有本土恐怖主義及孤狼式恐襲等風險，警方會部署快速應變部隊，並會在一些策略地點搜查可疑人士，提醒任何呼籲市民不投票或投白票的行為都屬違法。



鄧炳強提到，香港過去兩年爆發顏色革命，警隊受嚴重抹黑，但隨著解說工作推展、《港區國安法》落實和「完善選舉制度」，警隊獲得更多市民的肯定。他說警隊不會掉以輕心，會自強不息，讓市民看到他們的專業。他又透露，近來有學校恢復邀請紀律部隊到校服務及分享，現時內部士氣非常良好，形容「黑暴洗禮」令他們更團結。



鄧炳強重申，留意到網上有人呼籲市民不投票或投白票，當中包括身處海外人士，當局會留意網上情報，果斷及嚴謹執法，確保選舉在不受干預下進行，「唔理你係軟對抗又好，又或者開硬攻，要去攻擊又好。只要你違法，例如你所謂的軟對抗，呼籲人不投票，呢個可能違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》；又或者叫人圍堵票站，阻止唔畀人去，呢個又可能違反其他法例。」

23條研國安判詞作立法調整

鄧續指，如果這些干預選舉行為牽涉恐嚇成份，「甚或連埋一啲外國勢力，叫人唔好投票，亦有機會違反國安法。」他指《港區國安法》實施以來，已就相關罪行拘捕約150人，檢控約100人。但《基本法》第23條訂明的7種危害國安行為，只有兩類涵蓋在《港區國安法》，餘下的尚待23條立法時處理。

鄧炳強指目前當局正深入研究，包括檢視過去兩年發生的事，以及幾宗國安法案件判詞，研究在23條立法時作調整，期望本屆政府可展開諮詢，但不會低估立法難度。