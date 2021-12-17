專訪｜「嗌交王」林琳出戰立法會選委界：分分鐘最大反對派係我囉

經改制的立法會選舉即將舉行，曾在公開場合與黃之鋒辯論得面紅耳熱的民建聯林琳，首次參選選舉委員會界別。她坦言自己形象較惡，有如「嗌交王」，但指這只是表達方式，亦有助推動政府落實施政。她笑言各候選人都有不同意見，不擔心議會沒有反對派，「分分鐘第時最大嘅反對派係我囉」。



作為全國青聯成員，林琳首要目標是推動青年工作，建議港府考慮為年輕人推出學習職業配對計劃，並考慮邀請年輕人參與口述抗戰歷史，發展革命旅遊。她亦促請政府盡快就北部都會區及交通政策做好規劃工作。



（梁鵬威攝）

林琳自言天生霸氣，笑言同樣參選選委界別的張國鈞介紹她出場時，曾如此形容她：「林琳好勁呀，喺國際舞台上面講嘢，我諗第時佢入議會呀，啲官員都驚呀。」林琳稱相信這是好事，她強調自己非無理取鬧，只有認為官員沒有盡責，才會如此對付他們。她又稱，認識她的街坊都知道她其實很溫柔，但態度強硬是其表達意見、推動工作落實的方式。

林琳強調，不擔心日後議會沒有反對派，因為各名建制派候選人都有自己的意見，而且未來議會內，建制派有必要展示解決問題的能力，因為再沒有泛民鬧事當擋箭牌，「你而家無得賴㗎喇」。

林琳認為選委界別議員可與功能界別議員合力推動對專業有利的工作。（梁鵬威攝）

選委界別增參選機會 盼與功能組別議員合作

新制下的立法會選舉加入選委界別，林琳認為安排令大眾的參政機會大了，提到工聯會有前線巴士司機參選，亦有電工、其他專業人士等報名，不同以往一個功能界別可能只有一人參選。

近日各個建制組織、專業團體紛紛舉行選委界候選人見面會，林琳指會面雖短，但絕無欺場，特別是不少人會問及圍繞其專業細節的問題，她慶幸儘管有些問題不懂回答亦能坦言，期望日後再研究有否合作機會。她強調，即使代表業界的議員對業內事務最熟悉，亦需要人扶持、協助，否則在議事廳90個人當中，永遠只有一個人作代表，可以獨力推動的工作亦不多。

北部都會區，林琳認為政府應盡快定下發展的時間表、發展模式等，亦要好好思考「十四五」規劃的香港定位。（梁鵬威攝）

倡設青年就業配對 盡早定北部都會區發展時間表

今次參選，林琳強調有三項需要優先處理的工作方向。首先，青年工作方面，林琳指自己在任青年發展委員會期間，發現不少名校學生生涯規劃完備，反之基層學生的家人、學校都沒有為他們提供日後發展所需的資訊，就此限制了年輕人未來發展。林琳強調，這種情況有必要改善，故建議政府設立一個真正讓年輕人把學習及職業提早配對的計劃，研究香港需要那些人才、工種，做好規劃。

第二項是推動北部都會區發展。林琳認為政府應盡快定下發展的時間表、發展模式等，亦要好好思考「十四五」規劃的香港定位，批評施政報告公布至今，仍未有相關內容。

第三是交通方面，林琳認為本港目前交通規劃本身很僵化及笨拙。她舉例指，現時乘搭港鐵屯馬線由元朗到沙田，須先經位處九龍的紅磡，變相將所有人都送到最多人前往的瓶頸位置。她質疑鐵路安排混亂、不方便，令香港始終做不到所謂「以鐵路為主」的交通骨幹。

林琳呼籲年輕人放棄無謂幻想，以為美國會幫忙。（梁鵬威攝）

找年輕人參與抗日戰爭口述歷史 籲放棄幻想美國幫忙

經過社會事件，有人認為本港青年價值觀有問題，在推動青年向心力方面，林琳近期想到一個新的想法。她指，不少年輕人很喜歡香港，但對香港歷史認識不深。她提到，早前見過曾在抗日戰爭時，為東江縱隊擔任通信員的林珍，惟她現已年屆八旬，故想到可找年輕人參與口述歷史，結合本地旅遊尋訪香港的革命地點，以三語講解香港歷史，推廣城市。她甚至建議設立「小縱隊」，讓小孩在學習歷史的同時，作德育培訓。

林琳指，環顧全球，在外國人人都會捍衛自己民族，只是香港人民族意識不足，相信在一定認識後，年輕人將「放棄一啲過份浪漫的妄想，幻想美國會來幫你、養你一世？無意思的」。

她提到自己現在多了機會到聯合國發言，亦希望善用此平台，研究讓港青借助國家名義參與不同的國際交流活動，讓他們認識國家的影響力及國際關係，「河水不犯井水覺得係錯囉，太唔理解了，唔係我去咗國情班，都唔知發生咩事」。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。