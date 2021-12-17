專訪｜「嗌交王」林琳出戰立法會選委界：分分鐘最大反對派係我囉

經改制的立法會選舉即將舉行，曾在公開場合與黃之鋒辯論得面紅耳熱的民建聯林琳，首次參選選舉委員會界別。她坦言自己形象較惡，有如「嗌交王」，但指這只是表達方式，亦有助推動政府落實施政。她笑言各候選人都有不同意見，不擔心議會沒有反對派，「分分鐘第時最大嘅反對派係我囉」。
作為全國青聯成員，林琳首要目標是推動青年工作，建議港府考慮為年輕人推出學習職業配對計劃，並考慮邀請年輕人參與口述抗戰歷史，發展革命旅遊。她亦促請政府盡快就北部都會區及交通政策做好規劃工作。
林琳自言天生霸氣，笑言同樣參選選委界別的張國鈞介紹她出場時，曾如此形容她：「林琳好勁呀，喺國際舞台上面講嘢，我諗第時佢入議會呀，啲官員都驚呀。」林琳稱相信這是好事，她強調自己非無理取鬧，只有認為官員沒有盡責，才會如此對付他們。她又稱，認識她的街坊都知道她其實很溫柔，但態度強硬是其表達意見、推動工作落實的方式。
林琳強調，不擔心日後議會沒有反對派，因為各名建制派候選人都有自己的意見，而且未來議會內，建制派有必要展示解決問題的能力，因為再沒有泛民鬧事當擋箭牌，「你而家無得賴㗎喇」。
選委界別增參選機會 盼與功能組別議員合作
新制下的立法會選舉加入選委界別，林琳認為安排令大眾的參政機會大了，提到工聯會有前線巴士司機參選，亦有電工、其他專業人士等報名，不同以往一個功能界別可能只有一人參選。
近日各個建制組織、專業團體紛紛舉行選委界候選人見面會，林琳指會面雖短，但絕無欺場，特別是不少人會問及圍繞其專業細節的問題，她慶幸儘管有些問題不懂回答亦能坦言，期望日後再研究有否合作機會。她強調，即使代表業界的議員對業內事務最熟悉，亦需要人扶持、協助，否則在議事廳90個人當中，永遠只有一個人作代表，可以獨力推動的工作亦不多。
倡設青年就業配對 盡早定北部都會區發展時間表
今次參選，林琳強調有三項需要優先處理的工作方向。首先，青年工作方面，林琳指自己在任青年發展委員會期間，發現不少名校學生生涯規劃完備，反之基層學生的家人、學校都沒有為他們提供日後發展所需的資訊，就此限制了年輕人未來發展。林琳強調，這種情況有必要改善，故建議政府設立一個真正讓年輕人把學習及職業提早配對的計劃，研究香港需要那些人才、工種，做好規劃。
第二項是推動北部都會區發展。林琳認為政府應盡快定下發展的時間表、發展模式等，亦要好好思考「十四五」規劃的香港定位，批評施政報告公布至今，仍未有相關內容。
第三是交通方面，林琳認為本港目前交通規劃本身很僵化及笨拙。她舉例指，現時乘搭港鐵屯馬線由元朗到沙田，須先經位處九龍的紅磡，變相將所有人都送到最多人前往的瓶頸位置。她質疑鐵路安排混亂、不方便，令香港始終做不到所謂「以鐵路為主」的交通骨幹。
找年輕人參與抗日戰爭口述歷史 籲放棄幻想美國幫忙
經過社會事件，有人認為本港青年價值觀有問題，在推動青年向心力方面，林琳近期想到一個新的想法。她指，不少年輕人很喜歡香港，但對香港歷史認識不深。她提到，早前見過曾在抗日戰爭時，為東江縱隊擔任通信員的林珍，惟她現已年屆八旬，故想到可找年輕人參與口述歷史，結合本地旅遊尋訪香港的革命地點，以三語講解香港歷史，推廣城市。她甚至建議設立「小縱隊」，讓小孩在學習歷史的同時，作德育培訓。
林琳指，環顧全球，在外國人人都會捍衛自己民族，只是香港人民族意識不足，相信在一定認識後，年輕人將「放棄一啲過份浪漫的妄想，幻想美國會來幫你、養你一世？無意思的」。
她提到自己現在多了機會到聯合國發言，亦希望善用此平台，研究讓港青借助國家名義參與不同的國際交流活動，讓他們認識國家的影響力及國際關係，「河水不犯井水覺得係錯囉，太唔理解了，唔係我去咗國情班，都唔知發生咩事」。
立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。