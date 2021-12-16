陳同佳案︱潘母促陳同佳經深圳赴台　為香港劇變致歉：誤信民建聯

台灣殺人案死者潘曉穎母親向傳媒發聲明，要求疑犯陳同佳返回深圳，再參照早前福建將台灣籍槍殺案疑犯遣返台灣的做法，根據《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》，將陳移送台灣受審。



潘母又指，自己誤信民建聯李慧琼、周浩鼎，「被人有計劃地利用」導致香港急劇變化，請求港人原諒她「誤信豺狼」。她又呼籲李周二人、以及協助陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴，在即將舉行的立法會選舉當選後，馬上履行承諾為其女爭取公義。



管浩鳴回覆查詢時表示，不論是否當選，都一定希望這件事得到解決，即陳同佳為自己所做過的事負責。



潘母稱被李慧琼周浩鼎利用

台灣早前一宗槍擊案疑犯，涉嫌行兇後潛逃福建，其後在內地執法部門訊問後，根據《兩岸互助協議》本月被遣返台灣。管浩鳴事後曾表示，《協議》不適用於非台籍人士。潘母在聲明中指管浩鳴的說法有誤，但未有清晰解說理據。

潘母說，只要陳返回出生地深圳，按照《協議》遣送台灣程序將與槍擊案疑犯一樣，深信「偉大的祖國一定會立刻行動」。潘母又向港人道歉，指陳同佳案這幾年令港人受苦、離開家園，她自己很傷心及自責，希望港人原諒她急於為女兒討回公道，而被李慧琼及周浩鼎利用。

管浩鳴是立法會選舉選委界參選人，詳細參選名單請按此參閱《香港01》選舉網站。