陳同佳案︱轟李慧琼視批評為情緒宣洩　潘母：你點服務市民啊？

台灣殺人案疑犯陳同佳出獄逾一年，至今仍未赴台自首。死者潘曉穎母親早前向傳媒發聲明，要求陳同佳返回深圳，再根據《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》，移送他到台灣受審。潘母今早（17日）接受網台訪問，希望當初協助她的民建聯李慧琼及周浩鼎，以及協助陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴，承諾當選立法會議員後會處理陳同佳案，展示議員公信力。



潘母向所有香港人鞠躬致歉，指當初因為急於為其女討回公道，誤信民建聯主席李慧琼及立法會議員周浩鼎的謊言，不知情下被人有計劃利用，導致香港情況急劇變化，希望獲港人原諒。



潘母促林鄭換位思考：作為母親點釋懷？

潘母說，早前內地將一名新北市槍擊案疑犯遣返台灣，而陳同佳在內地出生，香港又是中國的一部分，若陳同佳返回內地，根據《協議》理應可移送至台灣受審。她批評特首林鄭月娥去年寄語他們釋懷，「如果身為母親，發生喺佢身上，點樣釋懷呢？……唔好講廢話啦。」

潘母又斥責李慧琼未有履行承諾，反而形容其批評是「情緒宣洩」，「我想問下市民批評你，你就話佢發洩，你點服務市民啊？」她希望李慧琼、周浩鼎及管浩鳴三人承諾倘當選議員，會處理陳同佳案，以證明用心服務市民，是一名具公信力、負責任的議員。

向港人致歉：令港人受苦 一直好自責愧疚

潘母在節目上向全港市民鞠躬致歉，「見到陳同佳案令到香港人都受苦，離開咗咁美好嘅家園，（我）一直好傷心、自責同愧疚，請大家原諒我呢一位媽媽，急於為愛女討回公道，誤信咗李慧琼同周浩鼎嘅謊言。」

李慧琼正參選九龍中地區直選，同區候選人包括楊永杰及譚香文。周浩鼎參選新界西北直選，同區候選人有黃俊瑯、田北辰。管浩鳴則參選選委會界別，各界別候選人名單，請參閱《香港01》選舉網站。