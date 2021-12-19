何柱國：反修例時撐林鄭只為防亂　「做蠱惑嘢唔比鄧炳強差」

立法會選舉今日（19日）投票，全國政協常委何柱國現身灣仔會展票站，提到過去自己曾揚言參選特首對撼林鄭月娥，他指自己在2019年時反修例期間，已經不滿林鄭施政，形容她「廢」，又指見到她會「心驚膽跳」，「六神無主」。不過，當時他認為香港狀況不宜生亂，因此叮囑對方不能辭職，會支持對方，「唔係我自己認叻，但做蠱惑嘢，做呢啲嘢，我唔比鄧炳強差㗎。」



何柱國回應傳媒時再次狠批對方，稱對方破壞多過建設十倍，希望她反省功過，不要參選特首。（李澤彤攝）

投選議員準則？何柱國：夜晚發夢諗到

何柱國日前邀請林鄭同場辯論，他回應時再次狠批林鄭「破壞多過建設十倍」，希望對方反省功過，並希望對方不要參選特首，要有「自知之明」，「唔得民心的人做不到（特首）。」他指沒預期對方會應戰，又批評她處理修例一事，造成很多人現在要離鄉別井到第二個國家生活，而陳同佳事件至今仍未解決。

至於現時是否仍有參選特首意願，他認為當時和現在的危機不同，當時促使他想參選的暴亂危機，現已在《港區國安法》下平息，取而代之是金融危機，「金融問題由金融人士睇最好。」他建議要找處理過金融危機的人參選，例如本身是政協副主席的前特首梁振英、香港上海滙豐銀行非執行主席王冬勝，金管局前總裁陳德霖等等。

身為選委，對於投票選議員有何準則，何柱國揚言是「夜晚發夢諗到」。他期望新議員解決民生、房屋教育等議題，亦希望沒了拉布情形後，政府能順利施政，議會能減少嘈吵。