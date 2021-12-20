候任議員下月3日林鄭監誓　有效與否非即時裁決　待儀式後才公布

立法會選舉曲終人散，新一屆90名議員名單今早（20日）出爐。政府將於明年一月三日上午十一時，於立法會綜合大樓會議廳舉行第七屆立法會議員的宣誓儀式，並由行政長官林鄭月娥為議員監誓。政府表示，會在宣誓儀式後才公布宣誓有效的立法會議員名單，與過往即時裁定宣誓是否有效有所不同。



日前主席台轉上中國國徽

政府發稿指，宣誓具有法律約束力，宣誓人必須真誠信奉並嚴格遵守法定誓言。宣誓人若作出虛假宣誓或在宣誓之後從事違反誓言的行為，須依法承擔法律責任，政府將於舉行宣誓儀式後，才公布宣誓有效的立法會議員名單。

選舉日前夕，傳媒發現懸掛在主席座位上方的香港區徽被撤走，換上中華人民共和國國徽。立法會秘書處當時回覆指，根據《國旗及國徽條例》，舉行立法會議員宣誓的場地必須懸掛國徽，第七屆立法會議員宣誓儀式的詳情將適時公布。

第六屆立法會主席、成功連任的梁君彥當時出席活動時，確認提出建議宣誓儀式在立法會進行，因此按法例須作此改動，秘書處已做好準備，隨時可安排宣誓。當局已進行了幾次綵排，選舉後會由特首決定何時宣誓，細節仍要商量，儀式完結後將換回區徽。