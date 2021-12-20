立法會選舉︱民主思路盡墨　湯家驊仍信有市場　陳俊雄嘆建制攞晒

民主思路派出兩人參選，都在今次選舉中低票落敗。參選新界東北的黃頴灝指，相信他們走的第三路線對很多人而言認識不夠，強調他們的工作不一定靠贏取議席。參選九龍東落敗的陳俊雄則相信，今次建制派「攞曬」議席，日後他們要爭取空間會更困難，希望得到更多市民支持。



民主思路召集人湯家驊則表示，今日的選舉結果證明兩極化的政治需要更長時間解決。他希望非建制派及其支持者不要因今次選舉結果而灰心，民主思路會繼續其智庫工作。



黃頴灝：不改「第三路線」

被問到「第三路線」之路是否走盡，黃頴灝稱，除了第三路線，其他非建制派也同樣失利。他昨日已表明，如果投票率只有三成或以下，他們難以勝出，因為建制派鐵票有兩成多，強調他們無打算修改政治路線。他又表示，自己作為一介新人，並無樁腳支持，而且只有一個月時間展開競選工程，已盡力做到最好。

陳俊雄則指自己作為新人，接受今次的選舉成績，希望下次再努力改善，認為今次在有限資源及時間下，選舉工程不能盡善盡美。

湯家驊強調，自己一向覺得「第三路線」在社會支持度高，只是未能轉化為選舉中的選票。（盧翊銘攝）

湯家驊堅持第三路線有市場：未轉化為選票

湯家驊強調，自己一向覺得「第三路線」在社會支持度高，只是未能轉化為選舉中的選票。他解釋這個看法，是源於自己在社會上得到的反應，指大家都希望政治出於理性。湯表示，自己作為行會成員，會堅持在建制內反映不同的聲音、不同的政治理念。

他稱，原本估算只要投票率達三成他們就有機會當選，今次結果反映他們低估了建制派的鐵票。